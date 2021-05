Destacan reforma eléctrica... ¡por amparos!

Ciudad de México– Los múltiples recursos legales que se han utilizado para defender al mercado eléctrico de los cambios impulsados por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) la convierten en la “más controvertida” hasta el momento.

Francisco Xavier Salazar, socio fundador de Enix, consultora en sector energético, señaló que dicha reforma tiene impactos considerables y que aún nada está dicho sobre si será o no declarada como inconstitucional.

“Hay amparos que se han iniciado y han dado lugar a suspensiones con efectos generales, pero debo decir que no ha habido una ley que haya sido atacada con amparos, con acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional; no recuerdo ni una sola ley que haya sido tan controvertida y que se hayan defendido particulares, organizaciones no gubernamentales, por legisladores y hasta por la Cofece”, puntualizó.

Salazar consideró difícil que pueda lograrse su aplicación tras los múltiples recursos presentados en contra, pero consideró que de no lograrse los ocho votos de los ministros de la Suprema Corte que se requieren para que sea declarada como inconstitucional, los que sí voten en contra serán un importante respaldo para los jueces especializados en competencia que han otorgado las suspensiones.

“Definitivamente se trata de una modificación de carácter ilegal”, señaló durante su participación en el foro México Wind Power.

En cuanto a los efectos negativos de esta reforma, que entró en vigor el pasado 10 de marzo, se tiene el incumplimiento de los compromisos internacionales de transición energética como el Acuerdo de París y el 35 por ciento de energías limpias para 2024.