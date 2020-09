Destaca UIF vulnerabilidad por economía informal

Archivo/El Diario / Negocio investigado por autoridades en Ciudad de México por presuntamente pertenecer al narcotraficante Rafael Caro Quintero

Ciudad de México– El sector informal de la economía representa una vulnerabilidad del sistema que puede ser utilizada por grupos criminales para lavar dinero, señaló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Este año, dijo, es previsible que esta situación se incremente debido a los efectos de la pandemia de Covid-19.

“Otra vulnerabilidad del sistema tiene que ver con la economía informal. El 57 por ciento en México es informal. Esto aumentará para 2020 por las características de la pandemia.

“Es una vulnerabilidad del sistema porque todo ese flujo de efectivo y toda la falta de bancarización del país representa una ineficiencia importante y un mecanismo que puede ser utilizado por los grupos criminales para lavar dinero”, señaló en un foro organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (Ampec).

Nieto indicó que hasta el momento se han bloqueado 25 mil 337 cuentas de 3 mil 627 sujetos. Los montos ascienden a 5 mil 678 millones de pesos (44 millones de dólares).

Al hacer un resumen sobre la “Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020”, aseguró las amenazas de la delincuencia organizada son altas, y preocupan principalmente los movimientos transfronterizos en puertos, la impunidad y la economía informal.

“Las vulnerabilidades del sistema tienen que ver con la impunidad. Mientras no se ataque la impunidad no vamos a poder detener a los grupos delictivos, no se va a poder detener el lavado de dinero”, dijo en la conferencia “Lavado de dinero y combate a la corrupción”.

“Y el tema de la impunidad corresponde a que todas las autoridades que tenemos la facultad de denunciar, que podamos llevar los caso al Ministerio Público”, añadió en el marco del “Segundo congreso de ética y cumplimiento empresarial” de la Ampec.