Desperdician 66% de recurso prospectivo

Ciudad de México— En México, 66.5 por ciento de los recursos prospectivos (áreas donde hay potencial petrolero) no son aprovechados por Petróleos Mexicanos (Pemex) ni por la iniciativa privada, dijo la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Alma América Porres, presidenta de la CNH, expuso que estas áreas no se han adjudicado a Pemex ni a otros operadores, por lo que se requiere seguir con las licitaciones para aprovechar el potencial de estas zonas.

"Están paradas, están en 'stand by', no las tiene Pemex y no las tiene ningún operador.

"Eso es muy importante porque mientras no se adjudiquen, por medio de licitaciones, el futuro del hidrocarburo en México está parado", destacó la funcionaria en el foro "La nueva política energética de México".

Se trata de recursos prospectivos por 112 mil 800 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

La comisionada recordó que a Pemex se le dio 80 por ciento de las reservas de hidrocarburos en México, que pueden explotarse en el corto y mediano plazos.

"Ahí sí, exigirle a Pemex que tenga producción a corto plazo es correcto", aseguró.

Consideró que los 20 campos a los que Pemex pretende apostar este año no serán suficientes para alcanzar las metas de producción del País.

En este sentido, la presidenta de la CNH recomendó considerar otras opciones.

"Además, se tienen que hacer algún tipo de actividad de restauración de campos, recuperación mejorada en campos maduros para liberar esta producción y se tendría que complementar con la producción de los otros operadores", aseguró.