Despegan las fintechs en México

Ciudad de México.- Las fintechs tienen cada vez más peso en el sistema financiero mexicano.

En dos años, en su conjunto, las instituciones de tecnología financiera (fintechs) casi cuadruplicaron su capital para hacer frente a la demanda de unos 50 millones de usuarios, sobre todo de los jóvenes.

De 2021 a 2023, el tamaño de las fintechs, medido en capital aportado, pasó de 0.6 a 2.3 por ciento respecto al que tiene la banca múltiple, de acuerdo con el Banco de México (Banxico), que ha dado seguimiento a la evolución de estas entidades.

Para esta proporción, Banxico consideró el capital aportado como el capital social inicial más el financiamiento obtenido a través de diversas rondas de inversión.

Incluso, el capital de las fintechs equivale a 68 por ciento del que tienen todas las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) y a 30.4 por ciento del que cuentan las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), señala el instituto central.

Hasta noviembre del año pasado había 70 fintechs autorizadas para operar, de las cuales 22 son de financiamiento colectivo y el resto de pagos electrónicos.

El crédito que otorgaron las instituciones de financiamiento colectivo de deuda crecieron en septiembre del año pasado 11.6 por ciento anual y 11.7 por ciento trimestral, de acuerdo con la última medición de banco central.

Felipe Vallejo, presidente de la Asociación Fintech México, organismo que reúne a las fintech líderes del país, dijo que hay tres factores que están impulsando el crecimiento de las fintechs.

"Uno es la inclusión financiera, pues las fintechs por su corte tecnológico pueden proveer servicios más baratos y de manera remota; dos, el ADN de los jóvenes que entran al sistema financiero es mucho más compatible con las fintechs en la forma de hacer finanzas.

"Y tres, en la pandemia la gente, no sólo los jóvenes, de alguna manera se vio en la necesidad, forzada por el hecho de que no podían salir de casa, de invertir tiempo en entender cómo se usan estas plataformas desde casa o de manera remota, y lo siguen usando, ya no quieren ir a una sucursal física", explicó Vallejo.

La Asociación, que cuenta actualmente con más de 180 fintechs afiliadas, entre ellas Bitso, Clip, Mercado Pago, Albo y Stori, entre otras, estima que ya hay más de 50 millones de usuarios fintech en el país.

"El sector nació con la misión de llevar servicios financieros dignos a todos los mexicanos y las instituciones financieras (tradicionales) llevaban mucho tiempo diciendo esto, pero la diferencia con fintech es que creemos que la tecnología puede bajar los costos fijos para darle servicio a un segmento muy grande de la pirámide que no era rentable para los bancos", comentó el directivo.

Pese al crecimiento que ha tenido el sector fintech en el país, el incumplimiento en el financiamiento continúa siendo un reto relevante para algunas instituciones, con niveles cercanos a 30 por ciento, de acuerdo con datos de Banxico.

En este sentido, consideró que se debe dar seguimiento a su situación y a la viabilidad de su modelo de negocio.

De acuerdo con NTT DATA, compañía global de servicios de Tecnologías de la Información enfocada en innovación digital, el crecimiento que ha tenido el sector fintech en los últimos años ha estado impulsado por la innovación, el aumento de la adopción de tecnología financiera y el apoyo regulatorio del Gobierno.

Sin embargo, añadió, las fintechs enfrentan algunas barreras para su desarrollo como la regulación, el capital humano y financiero, así como la competencia.