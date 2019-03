Desmantela López Obrador democracia en México

Nueva York— Las dos economías más grandes de América Latina están en sus primeros 100 días bajo una nueva administración. Durante las campañas presidenciales en Brasil y México, los campeones de la democracia se preocuparon más por Brasil, dada la nostalgia de Jair Bolsonaro por el gobierno militar.

Sin embargo, hoy en día es la democracia de México la que está bajo mayor amenaza: el Presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, está concentrando sistemáticamente el poder en un ejecutivo ya fuerte.

Desde el principio, AMLO ha socavado las normas democráticas y los controles y equilibrios. A pesar de controlar una mayoría constitucional en la Cámara de Diputados de México y una mayoría considerable en el Senado, a menudo ha optado por trabajar fuera del proceso legislativo formal. En cambio, se ha basado en dudosos "referendos" públicos, que muestrean grupos pequeños y con sesgos políticos para establecer políticas agrícolas, impulsar las pensiones, autorizar proyectos de infraestructura y crear becas.

Ha atacado y apilado los tribunales. Rápidamente se movió para recortar los salarios de los jueces y tomar el control de las evaluaciones y promociones de los funcionarios judiciales. Sus primeras nominaciones incluyen a la esposa de un contratista favorecido y leales al partido.

Él está tomando las islas de independencia dentro del gobierno, recortando los presupuestos del instituto electoral, la agencia de transparencia y muchos reguladores sectoriales. AMLO y sus aliados políticos están utilizando el púlpito, las consultas del Congreso y la autoridad fiscal para perseguir a los comisionados que se han atrevido a cuestionar sus métodos, ya sea para otorgar grandes contratos sin un proceso de licitación abierto o para nominar candidatos no calificados para comisiones técnicas.

Lo mismo ocurre con el "estado profundo" de México: los recortes salariales y los despidos generalizados están eliminando a los que tienen una mentalidad técnica y no partidista dentro de la administración pública. AMLO también ha buscado organizaciones externas, prefiriendo cerrar los refugios para mujeres en lugar de proporcionar fondos a ONG independientes.

A lo largo de todo esto, las calificaciones de opinión pública de AMLO son récord, lo que le da espacio doméstico para seguir adelante. Una oposición política diezmada aún no se ha reagrupado.

Esta toma de poder se ha complementado con una expansión agresiva de su base política. Sacrificó la reforma educativa para ganarse la lealtad de un sindicato de docentes con más de un millón de efectivos. Está construyendo una confederación laboral paralela para desafiar a la Confederación de Trabajadores Mexicanos, aliada durante mucho tiempo con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), una vez dominante. Está ofreciendo precios de apoyo en arroz, frijoles, maíz y trigo a los agricultores rurales. Y él está repartiendo dinero en efectivo, mucho: estipendios mensuales para casi 10 millones de jubilados, más de 5 millones de estudiantes y otros 2 millones de jóvenes, y 4 millones de personas discapacitadas.

Incluso se ha acercado a los militares, partiendo de su retórica de campaña al entregar la seguridad nacional a una guardia nacional militarizada y dar a las fuerzas armadas sus propias fuentes de ingresos independientes a través de la construcción y operación de un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y otros bienes raíces.

La estrategia calculada de AMLO no es un nuevo libro de jugadas en México. Se remonta al apogeo del PRI, cuando el partido mantuvo el control económico y político de las empresas, el trabajo, el campo y cualquier aspecto de la sociedad civil.

Luego, el PRI acumuló dicho poder utilizando los miles de millones de dólares que fluyen hacia las arcas del gobierno a partir de su propio petróleo, así como de los préstamos de bancos internacionales inundados de petrodólares. Con la producción de energía y la caída de los ingresos, AMLO no verá tal generosidad financiera. Necesita encontrar otras formas de financiar su ambicioso proyecto político.

Esta puede ser su perdición. Los contratos cancelados, los ataques de las agencias de calificación y los anuncios de nuevos programas y proyectos no financiados están erosionando la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales, desacelerando, si no, congelando las decenas de miles de millones de dólares de inversión necesarios para hacer crecer la economía mediante el financiamiento de infraestructura, fábricas y salarios. Los proyectos de elefantes blancos y la mala planificación (como comprar carros caros e ineficientes para mover gasolina por todo el país en un esfuerzo por frenar los robos de ductos) están aumentando los costos del gobierno.

Al final, el dinero le permitirá tener éxito o fracasar. Incluso con la destrucción de los contrapesos democráticos, las redes de patrocinio que obtienen votos requieren un sustento financiero. Con suficientes fondos, puede consolidar su creciente base política en los próximos años. Sin dinero, su estrella se desvanecerá, ya que las crisis financieras rara vez tratan bien incluso a los políticos más populares. Trágicamente, lo que durará es el daño a las frágiles instituciones de México: los controles y equilibrios democráticos son mucho más difíciles de construir que de romper.