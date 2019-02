Deslinda Pemex a Gobierno por baja de nota

Después de que el pasado 29 de enero Fitch Ratings bajó la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) a BBB-, la petrolera refirió que la baja de calificación no está vinculada con la política o acciones tomadas por el nuevo Gobierno.

"La baja de la calificación proviene de una metodología cuya naturaleza está en la evaluación del desempeño histórico del ente evaluado y especialmente del año más reciente para el cual exista información disponible.

"La baja de la calificación no está vinculada con la política y/o acciones tomadas por la nueva administración que entró en funciones el pasado 1 de diciembre de 2018", dijo Pemex mediante un documento emitido en la BMV.

Pemex aseguró que, desde el inicio de su gestión la prioridad, de la nueva Administración es detener y revertir la caída de la producción de petróleo, así como incrementar la tasa de restitución de reservas.

"Para lograr dicho objetivo, la inversión de Pemex para el año 2019 registra un considerable incremento. La inversión será del orden de los 273 mil 069 millones de pesos, lo que representa un incremento de 33.5 por ciento respecto de lo aprobado para el año 2018.

"Es decir, este año Pemex invertirá un monto adicional de 68 mil 447 millones de pesos. Por otra parte, el 78 por ciento del total de esta inversión se destinará a actividades de exploración y producción de petróleo. Desde hace cuatro años Pemex no incrementaba su gasto de inversión", aseguró.