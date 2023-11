Desestiman futuro financiero

Ciudad de México.- Los mexicanos son los menos preocupados en América Latina por su futuro financiero, de acuerdo con Statista.

Y no es porque no quieran, sino porque su salario sólo les permite pensar en el presente, opinó Juan Carlos Cruz, docente de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC).

México es la quinta economía regional de las siete más importantes donde su población se preocupa por su futuro financiero, con 42 por ciento de los encuestados, expone la información del portal alemán.

En contraste, la nación más inquieta sobre esta situación es Chile, con 52 por ciento de su población, seguido de República Dominicana, arroja el sondeo.

El académico expresó que esto obedece a los niveles salariales que se ofrecen en México, donde el trabajador promedio tiene un ingreso de menos de 10 mil pesos mensuales, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares del Inegi.

"Al contar con este salario, pues muchas veces no es que únicamente quieran vivir el hoy, sino que sólo pueden vivir el presente, y no se pueden dar el lujo de tener que pensar en los gastos de la vida diaria y además pensar en tener un excedente para poder ahorrar ante imprevistos, para el retiro o generar patrimonio.

"A veces no es que no se quiera, sino que realmente no se puede, y eso es algo que hay que tratar de raíz", detalló el especialista.

En México, 70 por ciento de las personas de entre 20 y 40 años prefieren que les otorguen 100 pesos el mismo día a que les den 101 pesos mañana, informó.

Lo anterior habla de que entre la población del País se tiene un sentido de inmediatez y eso se debe a la incertidumbre sobre la posibilidad de que haya una crisis económica.

Cruz añadió que otro factor es la mala percepción que se tiene sobre las instituciones financieras.

"Muchas veces la percepción que tienen sobre las instituciones financieras, y en su mayoría las personas mayores de 40 años, es que están diseñadas para sacarle provecho al usuario y enriquecer a los más ricos; es una falsa creencia que se llega a tener", manifestó.

Los bajos niveles sobre la preocupación del futuro financiero va relacionado con las condiciones de bienestar de la población, las cuales deben mejorar, al tiempo que se alfabetiza a la gente sobre estos temas para sacar más provecho de sus recursos e incluso poder enfrentar crisis, añadió el especialista.

De igual forma, en Latinoamérica en general tocar el tema de dinero es un tabú, que está ligado a las diversas crisis que esos países han tenido a lo largo de su historia, concluyó.