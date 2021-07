Desdeñan seguros de vivienda

A pesar de que Ciudad Juárez es una de las plazas más importantes en el mercado inmobiliario, poca gente conoce los seguros que se ofrecen para rentar una casa o departamento, ya que no es obligatorio contar con uno.

Rafael Gómez, representante de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y fianzas (Amasfac), explicó que por medio de un seguro de arrendamiento las personas pueden proteger sus hogares de daños causados ya sea por el inquilino o hasta por el medioambiente.

Se trata de una póliza diseñada para el propietario de una casa que rentará, el cual incluye un gran número de protecciones para la propiedad, como la responsabilidad civil en caso de daños a terceras personas o los arrendatarios, personas que rentaron la casa.

Además, cuenta con coberturas adicionales que pueden ser de bastante ayuda, sobre si la casa se está rentando a un desconocido que no se sabe qué tan responsable es o qué tan bien cuidará el inmueble.

Explicó que por menos de mil 500 pesos al año se puede asegurar una casa con valor de hasta 3 millones de pesos.

A pesar de que su costo es relativamente “barato”, mencionó que entre el 2 y 5 por ciento de todas las casas que existen en Ciudad Juárez cuentan con un seguro de hogar.

“No hay esa cultura, además de que la gente también cree que como para un auto con valor de 500 mil pesos el seguro vale 20 mil, para una casa de 1.5 millones me va a costar 100 mil pesos, pero no es así”, aclaró.

“Quienes rentan la casa no lo exigen y los propietarios tampoco lo ofrecen cuando es muy barato y va a cubrir una infinidad de siniestros”, agregó.

Incendios, explosiones, inundaciones, terremotos, robo y vandalismo, fugas de agua, gases tóxicos, caída de objetos o estructuras, rayos, granizo y nieve y hasta daños a terceros forman parte de siniestros que cubren.

Claudia Morales, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), dijo que contar con un seguro de este tipo no es requisito ni para el dueño de la residencia ni para el arrendatario.

“La gente no lo hace, como las rentas ahorita ya están encarecidas en sí, el arrendatario no lo quiere pagar, de por sí se le hace cara ya la renta y los servicios y no lo quieren pagar, aunque para el arrendador sí sería muy bueno para proteger su propiedad y su patrimonio”, mencionó.

Donde dijo que sí es obligación es en las rentas comerciales.

Por parte de algunos arrendadores se pide un depósito igual a un mes de renta, que en algunos casos puede usarse para reparar los desperfectos que los inquilinos causaron al inmueble.

