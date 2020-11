Descartan aumento en el precio de la tortilla

Agencia Reforma

Ciudad de México— Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, aseguró que no habrá un aumento al precio de la tortilla en diciembre.

"Quienes empezaron con este ruido (de que en diciembre subiría el precio) fueron unos fabricantes de tortilla en el Estado de México. No hay una sola agrupación de fabricantes de tortilla, aunque se digan nacionales, son sólo agrupaciones regionales.

"Hay más de tres docenas de agrupaciones importantes y esta del Estado de México empezó con el ruido de que ahí iban a subir la tortilla. No hay por qué subirlo y los aumentos que hemos visto este año todos están por abajo o igual que la inflación", comentó Sheffield.

En conferencia en Palacio Nacional, el titular de la Profeco mencionó que inclusive el maíz blanco no ha aumentado de precio.

"Por otro lado, la cosecha del maíz blanco en Sinaloa fue buena de este año, incluso un poco por arriba de la cosecha del año pasado. Y, el precio que se pagó por ese maíz blanco, que es muy importante, un poquito abajo del año pasado; entonces no aumentó el maíz blanco que ya está comprado, ya está acopiado", aclaró el funcionario.

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este fin de semana le agradeció al presidente de Maseca por apoyar a los damnificados en Tabasco.

"Ayer, antier, estuvimos en Macuspana y le agradecí a Juan González y aprovecho para hacerlo, el director presidente del Consejo de Maseca, porque trasladó a Tabasco, para ayudar a damnificados, tres plantas para hacer tortillas y está ayudando también.

"Aprovecho para agradecer a otras empresas que están enviando apoyos, víveres, países extranjeros, les agradecemos mucho, pero yo creo que Juan González es sensible a todo esto, no sólo para ayudar a damnificados, sabe lo que significa el precio de la tortilla y si es posible, creo que él ayudaría a que se mantuviera el precio o que no aumentara por encima de la inflación", finalizó.