Descarta Maison Kayser estar bajo investigación

Ciudad de México— La cadena de restaurantes Maison Kayser, con 37 unidades en la Ciudad de México y su zona conurbada, afirmó que no se encuentra bajo investigación por autoridad alguna y que se mantendrá en operación en el País.

"Desmentimos categóricamente cualquier imputación que se haya hecho por distintos medios de comunicación y redes sociales sobre la legalidad de nuestra actuación y confiamos plenamente en las autoridades mexicanas.

"A pesar de lo publicado, actualmente el Grupo no se encuentra bajo investigación por autoridad alguna", expuso la cadena de restaurantes en un comunicado.

No obstante, la marca no aclaró si sus cuentas bancarias fueron congeladas recientemente y si ya han sido liberadas.

Este martes, Reforma público que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó por sospechas de lavado de dinero cuentas bancarias del grupo empresarial que controla los restaurantes Maison Kayser en México, entre otros.

El bloqueo fue aplicado mediante el Acuerdo 165/2019 de la UIF, del pasado 6 de agosto.

Eric Kayser, fundador de la marca, dijo recientemente a Reforma que quiere duplicar su presencia en el País a través de su socio franquiciatario mexicano.

Los planes de expansión de la marca contemplan su llegada a estados como Yucatán y Baja California.

Maison Kayser tiene más de 200 sucursales en más de 27 países. México es uno de los mercados prioritarios, dado que más del 15 por ciento de sus unidades están asentadas aquí.