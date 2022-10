Descarta Loera que funcionarios del SAT vendan las citas

Ciudad Juárez.— El delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, negó que funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) estén relacionados con la venta de citas a usuarios de la dependencia ante la crisis de saturación de fechas.

“Rechazo que de parte de funcionarios pueda ser eso posible. Es un sistema con muchos candados y está todo centralizado. Yo he recibido versiones de gente que dice que se venden, pero en realidad no he recibido una renuncia formal, documentada”, apuntó el funcionario.

Dijo que, por parte de su representación no existe ninguna gestión para atacar la saturación de citas en el SAT.

Este año algunos de los trámites que se han complicado por la escasez de citas son la inscripción al RFC, la e.firma, la Clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC) o CIECF, y la obtención de la Constancia de Situación Fiscal, lo que ha frenado incluso la apertura de empresas.

Algunos usuarios del servicio han reportado que desde hace más de un año pagan la cantidad de 800 pesos por obtener una cita en la oficina local.

De acuerdo con Jorge Arturo Martínez Armendáriz, presidente de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Chihuahua, la falta de citas presenciales ante el SAT ya generó corrupción y un mercado negro en redes sociales en donde se ofrecen espacios para entrevistas desde 400 hasta los 10 mil pesos.

Apuntó que no se sabe realmente quién está detrás de eso o cómo le hacen, pero se conoce que “se dan casos en los que se consiguen citas hasta en unos días, cuando originalmente el proceso tarda meses para ser recibido en los módulos del SAT”.

El SAT informó la ampliación de sus horarios y espacios de atención a partir del 7 de octubre y hasta el 30 de diciembre de este año, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, con previa cita, sin embargo el problema son las citas, criticaron los contadores.

Los trámites que los contribuyentes podrán efectuar son la inscripción al RFC, así como el de firma electrónica (e.firma). Además se pondrá en funcionamiento la oficina móvil para acercar servicios y trámites del SAT a zonas lejanas de las oficinas de atención al contribuyente.

Trámites en freno

• Inscripción al RFC

• e.firma

• Clave de Identificación Electrónica Confidencial

• Constancia de Situación Fiscal