Desata pandemia ausentismo laboral

Debido a problemas de salud mental como depresión y ansiedad, el 50 por ciento de los trabajadores jóvenes del país se ha ausentado del trabajo.

Leonel Hernández, CEO en México de Care Assistance, plataforma enfocada en apoyar a compañías para generar planes y acciones para la salud y el bienestar de sus colaboradores, comentó que debido a la pandemia, la depresión y ansiedad en los mexicanos ha aumentado de forma considerable en el último par de años, pasando de 11 por ciento en 2019 a 41 por ciento en 2021, según el reporte “The Implications of Covid-19 for Mental Health and Substance Use”, de la Kaiser Family Foundation.

“Los confinamientos generalizados llevaron a muchos trabajadores a enfrentar esos problemas sin la posibilidad de encontrar factores externos de recreación o de cuidado de su bienestar o wellness personal”, explicó.

‘No es un problema nuevo’

Sin embargo, destacó que el problema no es nuevo, ya que desde antes de la emergencia sanitaria se hablaba de una “epidemia de soledad” que merma el desempeño de los colaboradores.

Un estudio de Cigna sobre la soledad que sienten las personas en sus espacios de trabajo reveló que desde 2019, más del 60 por ciento de la fuerza laboral en Estados Unidos se sentía sola y esta tendencia continuó en un porcentaje similar hasta inicios de la pandemia.

Aun así, esta sensación y las emociones negativas que le acompañan han recrudecido a raíz de las crisis del coronavirus.

“En la medida que la pandemia disparó los números de ansiedad y depresión de los adultos, el wellness laboral se ha vuelto una prioridad para las empresas de cualquier industria. El bienestar psicoemocional de los equipos de trabajo no estaba en el radar, pero se trata de un cambio de enfoque que ha dejado el Covid-19 y que la verdad es digno de celebrarse”, afirmó Sebastián Levin, cofundador de Care Assistance.

Impactan desempeño

Agregó que millones de trabajadores han experimentado mayores niveles de estrés en los años de pandemia y esto ha impactado en el desempeño laboral de los colaboradores de todas las edades.

“Se trata de preocupaciones importantes de la fuerza laboral que cada vez son más importantes para las compañías”, refirió Levin.

Ante ello, destacó la importancia de implementar programas permanentes de wellness laboral, es decir, programas permanentes en que las empresas empiecen por reconocer que los trabajadores ya no sólo buscan aspectos económicos al momento de aceptar una vacante.

“Se trata de una asignatura impostergable para cualquier empleador, entender que el contexto laboral ha cambiado para siempre a partir de la pandemia… y lo más interesante es que puede traer beneficios tangibles para el crecimiento y desarrollo de la empresa misma”, resaltó Leonel Hernández.

Según estimaciones de Gallup en su “State of the Global Workplace: 2021 Report”, invertir en programas de bienestar laboral trae consigo retornos considerables.

Los equipos de trabajo altamente comprometidos con sus empleadores –a partir de una sensación de reconocimiento y cuidado– ofrecen entre 14 y 18 por ciento de mayor productividad que aquellos que se perciben como descuidados.

