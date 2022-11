Desarrollan distintivo de legalidad empresarial

A fin de poner en regla su operación, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y el Instituto Mexicano de Prácticas Societarias (IMPC) crearon el distintivo de Empresa Legalmente Responsable.

Por medio de un convenio de colaboración que se firmó entre ambos se busca que expertos visiten a las empresas de Canacintra para verificar que se encuentren en orden en todos los aspectos y fomentar con ello la legalidad empresarial.

PUBLICIDAD

“Se trata de fomentar la legalidad empresarial, para eso estamos creando este distintivo, para que empresas cumplan con todas sus obligaciones ante Gobierno y estar siempre derechos”, expresó el líder de Canacintra, Jesús Manuel Salayandía Lara.

‘No saben cómo hacerle’

“Cuando hacemos una radiografía y vemos cómo están las empresas, vemos que hay unas que no saben cómo hacerle y se trata de ayudarlas”, agregó.

José Luis Andrade, corredor público en Guanajuato y presidente del IMPC, dijo que se trata de una oportunidad para que las empresas sean competitivas y dar certeza de que hacen negocios en esquema de cumplimiento.

“Es un distintivo de cumplimiento legal que se otorga anualmente a una empresa cuando acredita de manera fehaciente haber cumplido con documentos y lineamientos jurídico-corporativos”, dijo.

Para ello se toman en cuenta 15 aspectos básicos, que incluyen actas de asamblea anual, títulos de acciones, contratos por escrito, marcas, documentos laborales, aviso de privacidad, convenios de confidencialidad, código de ética, protocolo de pago a proveedores, denuncia anónima, institucionalización, entre otros puntos.

En pro de la economía local

Además, el presidente de Canacintra dijo que el estatus legal de las empresas es importante para detonar la proveeduría y mejorar la economía de la ciudad.

“Una de las causas de que la maquiladora compre pocos insumos a las empresas locales es que no están adecuadamente constituidas. Muchas no están bien con Hacienda, otras están clandestinas porque no están completas legalmente”, comentó.

“Cuando las empresas no están bien sustentadas, los compradores de las empresas no les pueden dar un trabajo. La maquila, para comprarles insumos directos, tiene que verificar que sea una empresa sólida, por lo que este distintivo ayuda en eso”, agregó.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx