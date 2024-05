Derriban ebrios 2 postes diarios

La constante avería de postes de luz por la imprudencia de guiadores preocupa a los representantes de la industria y los comercios en Ciudad Juárez. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Sergio Colín, apuntó que en promedio son derribados dos al día, hecho que ya los inquieta.

Si bien el empresario destacó que se mantiene una buena disposición de Seguridad Vial, enfatizó que en la mayoría de los casos se trata de guiadores que no están cuerdos, que causan la avería de transformadores ocasionando pérdidas en las fábricas, y en las pequeñas y medianas empresas.

“Sigue habiendo bastantes situaciones de autos en los postes. Todavía se sigue hablando de que mínimo, en promedio, son dos postes diarios los que se caen… algo que se mencionaba es que desafortunadamente en esos eventos eran conductores que no iban en sus cinco sentidos”, señaló.

Partiendo de una estadística que, resaltó, le fue compartida, en Semana Santa hubo 15 postes tirados sólo en un fin de semana por accidentes viales en donde muy probablemente hubo heridos, por lo que llamó a los ciudadanos a tomar responsabilidad y a transitar con mucha más prudencia.

“¿Qué significa eso? Que nos afecta a todos, a cualquier tipo de comercio y si se tira un poste toda la red se cae y son miles los afectados. Son varias las situaciones, técnicas o tácticas las que se tienen que atender para que no nos falte la electricidad”, indicó el también presidente de Index-Juárez.

Resaltó que para evitar apagones generalizados tienen cercanía con los representantes regionales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que garantizaron que se contará con energía suficiente para que las fábricas y comercios operen de forma debida, incluso frente a la alta demanda de luz.

“Mucha de la demanda en Juárez va de lo más pequeño, lo particular, hasta las grandes industrias. Lo que pide CFE es que se actualice la demanda, particular e industrial, para que ellos hagan las adecuaciones pertinentes para que no haya una interrupción en el servicio”, concluyó.

