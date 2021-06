Denunciará CFE a privados por 'fraude a la ley'

Ángel Llamas / Agencia Reforma

Ciudad de México— Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que alistan denuncias en contra de empresas particulares que operan bajo esquemas legados, los cuales consideran "ilegales".

"Claro que preparo todas las denuncias del mundo, vamos a denunciar, no podemos estar pasivos, tratamos, como dice el presidente, de que esto se arreglara por medio de una ley, a través del pliego petitorio que presentamos a la CRE, no hemos estado pasivos y no vamos a permitir que desaparezcan a la CFE.

"Estamos tomando medidas y vamos a tomar medidas, es un fraude a la ley", advirtió en conferencia de prensa

Bartlett aseveró que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se ha vuelto una defensora de los monopolios privados con lo que afectan a la empresa eléctrica estatal.

"La Cofece, la gran defensora de la competencia, ¿cómo permite la Cofece que haya monopolios privados? Unos son de esta empresa italiana, otro de ellos es Iberdrola, y eso no lo ven. Inventan que son autoconsumos

tienen 70 y 80 mil clientes, son monopolios y se suben primero a la red, ese sí es monopolio y le hace daño a la CFE porque toda la reforma está hecha para que la CFE subsidie a la inversión extranjera", señaló.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó en su conferencia matutina de hoy que una empresa italiana se amparó contra la reforma eléctrica porque está en contra del uso de las plantas hidroeléctricas; por lo que ya prepara una nota diplomática.

Al respecto, el directivo de la CFE dijo que se trata de la empresa italiana Enel Green Power, un monopolio privado que tiene centrales bajo esquemas legados, como el autoabasto y los productores independientes de energía (PIEs), los cuales son ilegales.

"Tienen monopolios privados, hay más de 70, 80 mil clientes de los más grandes de la economía nacional, metidos en autoabasto porque no pagan la red, pero además los despachan con privilegio y esas empresas son ilegales, y una de ellas es italiana, una empresa pública que se llama Enel, opera en México violando la ley.

"O sea el Estado italiano está ganando recursos aquí en México y concentrando estas sociedades violando la ley con instrumentos ilegales y luego se ampara en contra de nosotros en contra de la nueva ley (reforma eléctrica) que dice que se debe revisar el sustento legal de los generadores independientes y de autoconsumo", puntualizó Bartlett.