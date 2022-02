Denuncian retenes por Carta Porte

Transportistas alertaron al gremio sobre ‘retenes’ por parte de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para verificar el cumplimiento de la Carta Porte.

A un mes de la entrada en vigor de este documento, José Cuautle Azcatl, líder de la Coalición de Transportistas de Ciudad Juárez, manifestó que hasta el momento en la importación y exportación de mercancías en la Aduana local no se ha implementado su obligatoriedad, mas no así en las carreteras del estado.

Explicó que tanto la GN como la SCT han implementado puntos de revisión aleatorios para verificar que se cumpla con este requisito, que entre algunas de sus funciones busca evitar el contrabando de mercancías.

Sin embargo, agregó que no se trata de programas de revisión fija, sino al azar, por lo que resaltó la importancia de cumplir con la Carta Porte para evitar sanciones.

“En lo particular me han revisado en viajes de Delicias a El Paso, pero la unidad siempre lleva su Carta Porte y sin problema continúa el chofer. La pidan o no la pidan, la obligación está desde el 1 de enero”, resaltó.

Además de la sanción económica de casi 100 mil pesos, se corre el riesgo de la suspensión de sellos, decomiso de mercancía y acuso de contrabando.

Sobre sanciones a quienes no llevan el documento, el líder de los transportistas dijo no tener detalles.

“Hay que cumplir para evitar problemas, además de que, si no se cumple, al momento de expedir factura al cliente, no se hace deducible si no se tiene la Carta Porte”, expresó.

Anteriormente, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) informó sobre dos empresas locales multadas por la GN por la falta del nuevo requisito para el traslado de mercancías.

Al respecto, Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente local de Canacintra, dijo que extraoficialmente se sabe que hay más casos, aunque no tiene detalles de los mismos.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se tiene como plazo el 1 de abril para la implementación correcta de la Carta Porte para evitar sanciones, que podrían llegar a casi 100 mil pesos.

Cuautle Azcatl dijo que anteriormente había problemas en la página del SAT para el timbrado de las facturas, aunque dichos inconvenientes ya fueron resueltos.

Recordó que la Carta Porte es un documento electrónico diseñado para las empresas transportistas que se compone de más de 180 campos con información sobre el tipo de mercancías que se traslada, el origen, el destino, información de la empresa que los fabricó y hasta datos del chofer que lleva la carga.

La Carta Porte es necesaria para cada comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) de traslado o ingreso que se emita en todos los movimientos de transporte de carga, por la vía terrestre, aérea o marítima, que efectúen las compañías a través del país.

Sin embargo, solamente se usa en operaciones de comercio exterior, y no aplica para repartidores de comida y otras mercancías dentro de la misma ciudad.

