Demandan sancionar derrames de Pemex

Ciudad de México.- A pesar de los recientes accidentes y derrames que ha registrado Petróleos Mexicanos (Pemex), la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (Asea) no ha sancionado a la petrolera.

Asea, encargada de velar por el cuidado ambiental en actividades del sector de hidrocarburos y dirigido por Ángel Carrizales, no se ha pronunciado sobre las afectaciones por los incidentes de Pemex ni mucho menos señalado posibles sanciones en contra de la empresa estatal.

"Lo que está pasando en Pemex y temas medioambientales es que entre la acción y el papel hay un abismo, y Pemex no está en un proceso de transformación hacia lograr ser una empresa sostenible", puntualizó Nora Cabrera, abogada ambientalista y fundadora de la organización Nuestro Futuro.

"Existe la impresión de que el tema ambiental (Asea) no lo está tomando como el punto de partida porque sabemos la cantidad de accidentes que suele presentar (Pemex), incluso los no registrados, las fugas que se están generando y no tenemos conocimiento de lo que están haciendo al respecto", agregó.

Uno de los incidentes más destacados de Pemex fue el derrame en julio del año pasado, cuya mancha en el Golfo de México pudo ser observada a través de imágenes satelitales y fue ocultado por la petrolera hasta que ambientalistas lo expusieron.

Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, lamentó la ausencia absoluta de la Asea en el incidente de julio de 2023.