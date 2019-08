Dejaron su empleo 31 mil personas

Durante el primer trimestre del año, más de 31 mil personas han dejado sus puestos de trabajo en el estado, principalmente por buscar superación personal, ganar más sueldo, deterioro en sus condiciones laborales, riesgos en la salud, entre otros, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por Inegi, hasta marzo del 2019 se registraron 783 mil 962 personas que abandonaron su centro de trabajo en México por diferentes razones, de ese total, 31 mil 231 corresponden al estado de Chihuahua.

Los datos revelaron que en el estado 24 mil 041 personas corresponden al grupo de población no ocupada con experiencia laboral, 404 a trabajadores independientes; 6 mil 541 a trabajadores subordinados remunerados y 245 a empleados que no perciben un pago.

Entre los principales motivos para la separación de los chihuahuenses de su lugar de trabajo destacaron los siguientes: Superación personal o buscar ganar más con un total de 5 mil 636 personas, deterioro de las condiciones laborales o implicación de riesgos personales o salud 5 mil 265 personas, retomar o terminar estudios 4 mil 479, matrimonio, embarazo o responsabilidades familiares 3 mil 813, conflictos con sus superiores 2 mil 635, discriminación o acoso mil 250, pensión o retiro mil 031, un familiar le impidió continuar a 596 y no responder a las exigencias de trabajo 582.

Cinco mil 350 personas relacionaron el abandono de su lugar de trabajo a otros motivos, mientras que 594 no lo especificaron.

Según las cifras, la mayoría de quienes dejaron su empleo eran trabajadores que percibían hasta dos salarios mínimos o desarrollaban una jornada laboral de 35 a 48 horas a la semana.

Por otra parte, en Chihuahua el sector económico que presentó un mayor número de abandono de trabajo fue el secundario, integrado por el ramo de la construcción y manufactura, siendo este último el que representó la cifra más alta.

Después de la maquiladora, el sector de los servicios fue el que tuvo uno de los indicadores más alto en cuanto a abandono de empleo en todo el estado.



