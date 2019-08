Dejaría algodón 200 mdp al Valle

Una derrama de aproximadamente 200 millones de pesos es lo que dejaría la cosecha de algodón en la región del Valle de Juárez, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Desarrollo Rural en la Zona Norte.

El titular de la dependencia, Fidel Urrutia Terrazas manifestó que el algodón representa cerca del 70% los cultivos del Valle de Juárez, en donde actualmente existe una producción de 32 mil pacas aproximadamente.

Destacó que la región mantiene el primer lugar mundial en calidad de algodón, lugar que por años se ha disputado con Egipto.

La cosecha obtenida en el Valle generalmente es colocada además de en México, en el mercado de Japón, Turquía, Gran Bretaña, entre otras latitudes, según detalló el funcionario.

Sin embargo, en lo que va del año los productores se han enfrentado al reto de colocar su cosecha, pues según datos de la subsecretaría, cerca del 85% de la producción total no se ha podido desplazar.

Lo anterior es atribuido a que el precio no ha bajado, manteniéndose entre los 6 mil 800 a 7 mil pesos por paca, además de que no se ha generado la misma demanda que en años anteriores.

“Este año ha sido diferente, ya es agosto y aún hay pacas de algodón en los campos, deteniéndose las ventas. Será porque hay producción en otras partes, sin embargo, la ventaja del Valle es su calidad de primera”, dijo.

Ante la interrogante de las acciones que emprenderá el Estado para aliviar la situación de los productores, el subsecretario indicó que a través de la Dirección de Agronegocios ya se encuentra en labores para la promoción del producto para lograrlo colocar en diferentes mercados a nivel mundial.

Además de algodón, en el Valle Juárez también hay siembra de alfafa, sorgo, avena, trigo, nogal y pistache, detalló el entrevistado.