Dejan un campo seco

Ciudad de México.- El próximo titular del Poder Ejecutivo de México encontrará un campo seco: reducción de apoyos, menor disponibilidad de financiamiento, la mayor crisis hídrica en 50 años, escasez de mano de obra e inseguridad.

A los aspirantes a la Presidencia del País, Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, se les ha planteado que no es necesario "encontrar el hilo negro" para ofrecer soluciones al sector agropecuario, sino tener un programa de mediano y largo plazo para recuperar el tiempo perdido, aseguró Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Los productores enfrentan una serie de retos como falta de financiamiento y tasas de interés altas, cambios en políticas públicas que eliminaron apoyos compensatorios y afectaciones climáticas no vistas en los últimos años.

De acuerdo con los resultados del último Censo Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los altos costos de los insumos y servicios, afectaciones por factores climáticos, impacto en ventas tras la pandemia, menor fertilidad de los suelos e inseguridad son los principales problemas de la actividad agropecuaria.

"Los precios de los commodities cayeron más de 30 por ciento en los últimos meses y no hay programas como los de antes para ayudar a la comercialización y coberturas de precios.

"Los insumos han aumentado, empezando con fertilizantes, y la apreciación del tipo de cambio no ayuda", explicó.

POCOS GRANOS

El reto de abastecer de alimentos a más de 130 millones de mexicanos se complica por la mayor sequía en 50 años y la dependencia de las importaciones de insumos básicos y la producción agroalimentaria muestra rendimientos menores.

Por ejemplo, la producción el maíz blanco, uno de los granos de mayor consumo, pasó de 27.2 millones a 22.9 millones de toneladas de 2018 a 2023, según datos de la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural (Sader).

En un escenario similar está el frijol, pues su producción pasó de 1.2 millones a poco más de 600 mil toneladas en el mismo lapso.

Para este año, la expectativa no es mejor, pues la falta de lluvias y de financiamiento encendieron las alarmas, señala un análisis de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

"Por segundo año consecutivo se obtendría una baja cosecha de frijol en 2024, prevista en 633 mil toneladas métricas, debido a que la falta de lluvias y de semilla impactan las perspectivas de primavera-verano 2024", detalla.

El CNA consideró que entre los principales retos que enfrenta el sector están aumentar la productividad de manera sostenible, revalorar el rol de los agricultores y alcanzar la seguridad alimentaria en la producción de autoconsumo y la agricultura comercial, afirma en su documento "Visión de futuro para el sector agroalimentario y forestal".

INSEGURIDAD, OTRO FLAGELO

Los candidatos también conocen la inseguridad que priva en el sector agropecuario.

Homero García de la Llata, presidente la de Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), dijo que en varias regiones hay cobro de piso, extorsión y secuestros.

"Hemos tenido lamentables hechos en regiones. Creemos que conforme se adecúen algunas políticas de seguridad se evitará el cobro de piso y extorsión.

"No es un tema particular de la actividad ganadera, es del País", afirmó.

Cortina dijo a su vez que reducir la inseguridad es una prioridad para todos los sectores.

"Es algo que la próxima Presidenta o Presidente tendrá que atender con prioridad", dijo.

SEXENIO AMARGO

A unos meses de que concluya el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, integrantes del sector agropecuario nacional consideran que el balance es negativo por las decisiones de políticas públicas del sector que dieron menos herramientas para enfrentar retos como la tecnificación del campo y la falta de agua.

Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola del CNA, consideró que este año será de los menos rentables para los productores agropecuarios, debido a factores ajenos al Gobierno como los precios del mercado, el tipo de cambio y el alza de los insumos.

"Yo no había vivido un año como esté donde los productores invierten y hacen su mayor esfuerzo y aún así saben que no van a poder hacer frente a los costos de producción si el Gobierno no ofrece apoyo", expresó.

Si bien durante la mayor parte del Gobierno actual los precios internacionales lograron mitigar la falta de apoyos públicos, este año refleja los efectos de la ausencia de las políticas públicas que desaparecieron, expuso García Moreno.

"A mí me deja, en lo personal, y creo que hablo por todos, un mal sabor de boca (este Gobierno), pero el Presidente de la República se va hasta octubre, por lo que necesitamos no politizar esto.

"El Presidente sigue teniendo hoy la misma responsabilidad y tendrá que darnos una respuesta favorable", expresó el también representante de los productores de Matamoros, Tamaulipas.