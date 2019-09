Dejan en segundo plano al T-MEC

Ciudad de México— Por lo menos para este año, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), no verá la luz y continuará la incertidumbre económica respecto a su futuro.

La petición de los demócratas de llevar al presidente Donald Trump a juicio político obstaculiza la ratificación del T-MEC, la cual se esperaba para octubre, coincidieron dirigentes empresariales y expertos.

"El T-MEC va a pasar a un segundo plano ahora que inicie el proceso de impeachment al presidente Trump", afirmó Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

El martes pasado la presidenta de la Cámara baja de EU, Nancy Pelosi, anunció el inicio de una indagatoria para llevar a juicio político a Trump, por presuntamente presionar a Ucrania para investigar a Joe Biden, precandidato demócrata a la Presidencia de ese país.

"(El Tratado) no es una prioridad en este momento, ni será una prioridad para el Congreso estadounidense considerar que se vote en este otoño, en esta sesión legislativa; entonces en una mala coincidencia el inicio del juicio político, que envía de inmediato al cajón de, por lo menos, del 2020, el T-MEC", comentó Leroy.

César Castro, vicepresidente de la Industria Maquiladora de Exportación (Index), coincidió que se aplazará la ratificación hasta el próximo año debido a la coyuntura política y electoral en EU.

"El futuro del T-MEC está pendiente porque hay elecciones y por el juicio a (Donald) Trump. Pensamos que este año no va a ser ratificado. Será hasta el próximo año", dijo Castro en conferencia conjunta con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, y el subsecretario de Industria y Comercio, de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo.

Para Salazar, la ratificación del Tratado no está en duda y solo habría que esperar.

Por su parte, el subsecretario Acevedo coincidió en que el T-MEC será ratificado, pero mientras llega el momento se tendrá que trabajar con el acuerdo actual que es el TLCAN.

Jaime Linares, profesor de Economía en la FES Aragón de la UNAM, agregó que en Estados Unidos más que un tema económico, el T-MEC se ha convertido en un asunto político, debido a que los demócratas buscan que Trump no se reelija en las elecciones de noviembre 2020.

Este proceso podría entrampar la agenda legislativa de Estados Unidos, por lo que republicanos y demócratas estarían enfrentados, refirió Hugo Perezcano, exdirector adjunto de Derecho Económico Internacional en el Centro para la Innovación de la Gobernanza Internacional (CIGI).

Para la Secretaría de Hacienda el mayor retraso en la ratificación del tratado constituye uno de los principales riesgos que podrían presionar a la baja el crecimiento económico del País en 2020, estimado por la dependencia en 2 por ciento.