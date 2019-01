Dejan bancos de negociar bonos de PDVSA

Nueva York— Los principales bancos dejaron de negociar los bonos de la petrolera estatal venezolana PDVSA por cuenta de sus clientes, luego de que Estados Unidos impuso duras sanciones a la firma, dijeron gestores de fondos.

Las expectativas son que las medidas de Washington aumenten la presión sobre el Presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y eviten en la práctica que los inversionistas que operan en Estados Unidos compren bonos de PDVSA.

"La mayoría de los intermediarios tienen ahora restricciones para negociar con PDVSA", indicó David Nietlispach de Pala Asset Management, quien agregó que los sistemas de negociación de bonos no muestran prácticamente ningún precio para la deuda de PDVSA, en comparación con al menos 20 disponibles normalmente.

Una portavoz de Barclays, uno de los grandes bancos europeos que habría interrumpido sus operaciones con papeles de PDVSA, no haría comentarios sobre los mensajes de su mesa de renta fija para informar a clientes sobre su decisión.

Peter Kisler, un gerente de cartera de mercados emergentes de North Asset Manager, agregó que la mayoría de los bancos habían detenido las operaciones de creación de mercado para darles tiempo a los departamentos de cumplimiento de revisar las sanciones de Estados Unidos.

Un gestor de fondos de un gran banco que pidió anonimato dijo: "hemos solicitado precios para ver dónde está abriendo el mercado y todo lo que escuchamos al unísono es que 'no se nos permite negociar hasta nuevo aviso'".

"Escuchamos esto de todas las principales contrapartes que tienen una mesa de operaciones de Venezuela: JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley".

Funcionarios de Washington dijeron ayer que las sanciones estaban destinadas a evitar que el gobierno de Maduro desvíe fondos de la petrolera para mantenerse en el poder.

Los mercados de bonos también estaban en alerta por cualquier indicio de que JP Morgan pudiera revisar la ubicación de Venezuela y PDVSA en el índice de mercados emergentes diversificado, que los gestores de fondos monitorizan y utilizan como principal referencia para el desempeño.