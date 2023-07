Deja SAT atoradas a empresas por factura 4.0

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó a las empresas la responsabilidad de tramitar la Constancia de Situación Fiscal de sus trabajadores.

A partir de hoy, que entra en vigor la nueva versión de la Factura 4.0, las compañías se podrán enfrentar a multas por no poder entregar los recibos de nómina a los empleados.

Ernesto Montes Méndez, presidente del Colegio Mexicano de Contadores Públicos en Ciudad Juárez, explicó que de no contar con los datos fiscales actualizados, no se permitirá emitir comprobantes con validez en las facturas electrónicas.

“No va a haber otra prórroga y aquí es darles carrilla a los empleados para que la tramiten y evitar multas a las empresas”, expresó.

De no timbrar la nómina, los empleadores no podrán deducir de impuestos el salario de sus colaboradores, además de que podrían ser acreedores a una multa de 3 mil 870 pesos por parte del SAT.

‘El patrón tiene que pagar’

“El pago no está en riesgo porque el patrón tiene que pagar, el problema es que no salga el recibo de la nómina. Los empleadores necesitan el RFC de sus trabajadores para poder timbrarla y poderles pagar y que sea deducible al patrón de impuesto”, expresó.

Además de la multa del SAT, mencionó que los empleadores podrían ser acreedores a más sanaciones por parte de otras dependencias como la misma Secretaría de Hacienda, la del Trabajo y Previsión Social y hasta el Instituto Mexicano del Seguro Social, por no timbrar la nómina.

Pese a ello, dijo que la falta de este documento no es impedimento para pagarle al trabajador, ya que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se tiene que cumplir con esta obligación.

“Éstos son temas fiscales, no laborales. El problema es que Hacienda, al pedir este tipo de documentos, nos mete en un problema porque si no entregan la Constancia, nos meten en un problema porque no se puede deducir de impuestos el salario”, resaltó el experto.

De acuerdo con la Reforma Fiscal del 2022, estos cambios se dieron con la finalidad de digitalizar la información y los documentos tributarios.

Ayer fue la fecha límite para que los contribuyentes actualizaran sus datos; las oficinas del SAT en Juárez lucieron con poca afluencia. Aunque no había filas al exterior, dentro estaba lleno.

Puede obtenerse en línea

El presidente del Colegio Mexicano de Contadores Públicos en Juárez destacó que la Constancia de Situación Fiscal puede tramitarse a través de la página de Internet del SAT, así como una aplicación móvil que se instala en los teléfonos, como el SAT ID, sin tener que ir a las oficinas.

De acuerdo con datos del IMSS, hasta mayo de este año en Ciudad Juárez había 513 mil 664 trabajadores formales, aunque Montes Méndez dijo que sólo la autoridad fiscal tiene datos de cuántos cumplieron con este trámite.