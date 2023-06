Deja SAT a empresas bronca de constancias

Empresas desconocen qué pasará con el salario de sus trabajadores que no han entregado la Constancia de Situación Fiscal, ya que mientras las compañías alegan que no se puede deducir de impuestos lo que se les paga, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que no se les debe retener, aunque no entreguen este documento antes del 1 de julio.

Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dijo que el SAT dio a conocer a las empresas sólo de ‘dicho’ que se puede timbrar la nómina sin la constancia, ya que en la Miscelánea Fiscal de este año no está establecido formalmente.

“Lo que dice el SAT es: ‘no se preocupen si no tienen la constancia, ustedes pueden seguir pagando, aunque no se timbre, para mí sí es deducible’, pero eso no está en la Miscelánea, hay nomás una versión del SAT y esa es la preocupación de todos, que no está escrito”, expresó.

De acuerdo con contadores públicos, la Constancia de Situación Fiscal es necesaria para que los patrones emitan las nuevas facturas o recibos de nómina 4.0 y con ello poder deducir salarios. Sin embargo, el SAT puntualizó que ni las empresas ni los patrones pueden “amedrentar” a los trabajadores diciendo que les van a dejar de pagar si no entregan la constancia.

“Si cualquier patrón le detiene la nómina a su trabajador, un solo día, ya es acreedor a sanciones laborales conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT)”, refirió el SAT.

El órgano tributario detalló que si los recibos de nómina no son timbrados con el código postal del empleado, como lo pide el nuevo recibo de nómina 4.0, los patrones pueden emitirlos y después corregir la falla a través de una declaración fiscal complementaria, que les permita hacer deducible el pago de su nómina.

De acuerdo con el SAT, 28 millones de trabajadores que reciben sueldos y salarios en todo el país deben presentar su Constancia de Situación Fiscal para la Factura 4.0.

De esa cifra, el organismo tributario destacó que 85 por ciento ya obtuvieron su constancia, por lo que el 15 por ciento restante tiene todavía esta semana para cumplir con ello.

En Ciudad Juárez son 513 mil 664 trabajadores formales los que existen, aunque sólo el SAT conoce cuántos ya cumplieron con ello, que de acuerdo con los contadores públicos es la mayoría, pues no se proporcionaron datos exactos de las cifras.

El SAT resaltó que el pago del salario a los empleados es ajeno a las obligaciones fiscales, por lo que la no entrega de la nómina al empleado amerita sanciones establecidas en la LFT, en los artículos 106 y 110.

En caso de un incumplimiento a dichas normas, que derive en la retención de la quincena a los trabajadores que no entreguen su Constancia de Situación Fiscal antes del 1 de julio próximo, se podrán aplicar las multas previstas en el artículo 1002 de la LFT.

“Por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este Título o en alguna otra disposición de esta Ley, se impondrá al infractor multa por el equivalente de 50 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)”, sostiene dicho apartado.

De tal suerte que, las empresas o empleadores que no paguen la nómina, argumentando la falta de la Constancia de Situación Fiscal, serán sancionados con multas de 5 mil 187 pesos a 518 mil 700 pesos, es decir, de 50 a 5 mil veces la UMA, que en 2023 tienen un valor de 103.74 pesos.

El trámite de la Constancia de Situación Fiscal se puede hacer desde el portal del SAT https://www.cloudb.sat.gob.mx/datos_fiscales/, así como los aplicativos SAT Móvil y SAT ID.

