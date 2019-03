Deja Hacienda IEPS gasolinero igual en frontera

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó ayer las tarifas aplicables del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) para la frontera, sin que éstas presentaran cambios como ocurrió en el resto del país tras la modificación de la fórmula.

El acuerdo vigente del 16 al 22 de marzo de 2019 indica que el litro de la gasolina Magna (regular) se le aplicará un monto del IEPS de 3.41 pesos y en el caso de la Premium 2.86 pesos por litro, que son los mismos que ya se aplicaban.

Fernando Carbajal Flores, representante de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), dijo que hasta ahora no hay cambios para la región fronteriza en las tarifas del impuesto para la gasolina.

Explicó que una vez publicados los montos no necesariamente la tarifa baja o sube, pues el precio está estructurado por una serie de elementos, entre ellos el mismo IEPS, el IVA, el flete y otros costos. Esta semana Hacienda anunció la modificación en el mecanismo para fijar el monto del estímulo del IEPS aplicable a los combustibles.

Esto incluyó desvincular de la formula elementos que no son controlados por el Gobierno, pero que sí inciden en el precio final de las gasolinas y el diésel.

Con ello se pretende que la evolución de estos factores no afecte el costo final y que el precio de los combustibles baje para el consumidor final.

En relación con la frontera, mencionó que aquí los expendios cuentan ya con otra clase de estímulo, que les permite obtener el retorno del IEPS en un período de 13 días hábiles, por lo que no se cobra aquí.