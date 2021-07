‘Degradación aérea y aduanas afectan a T-MEC’

Ciudad de México— El potencial de crecimiento que representa el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) enfrenta dos puntos críticos logísticos nacionales: la necesidad de mayor capacidad en las aduanas y la reciente degradación en seguridad aérea del país que impide sumar nuevos vuelos hacia Estados Unidos, dijo DHL Express.

“El Gobierno está muy consciente de que tiene que seguir invirtiendo fuertemente en las aduanas. La aduana es como si conectaras dos tubos y en medio está la aduana, imagina que tras un tubo moviendo 100 litros y resulta que la aduana solamente puede procesar 20 litros o al revés”, comentó Antonio Arranz, director general de la empresa.

Si el proceso aduanero no está a la altura de los volúmenes comerciales que traerá consigo el Tratado, habrá un problema logístico, mencionó durante el webinar “DHL Express: maximizando los beneficios de las tendencias globales a partir del Índice de Conectividad Global (GCI)” elaborado por la empresa.

“Otro tema que tienen que resolver, sobre todo con 74 por ciento del negocio hacia Estados Unidos, es el de Categoría 2 porque si no, no van a poder llegar más vuelos (con carga) y entonces, te atoras porque no puedes crecer en esa parte. Ésas son dos de las cosas más críticas que el Gobierno tiene”, declaró.

En mayo pasado, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de EU anunció la rebaja de Categoría 1 a Categoría 2 en seguridad aérea de México tras una auditoría realizada a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en la que detectó una serie de incumplimientos con normas mínimas de seguridad aérea.

En consecuencia, las aerolíneas nacionales, tanto comerciales como de carga, no pueden sumar nuevas rutas y aviones que no se encuentren registrados ante las autoridades del vecino país.

“Esas dos cosas son extremadamente críticas porque no son solucionables de un plumazo, sino de ponerles dinero, de hacer mucho trabajo y eso lleva tiempo”, aseveró.

Por otra parte, Arranz destacó que el incremento del comercio electrónico detonado por la pandemia ha permitido una conectividad mayor hacia poblaciones rurales como nunca antes.

“Antes en poblaciones que íbamos una vez por semana o una vez cada 15 días, con el e-commerce empezamos a ir cada tres días, cada cuatro días, claramente se está generando una conectividad.

El comercio electrónico está creando una democratización, si lo queremos llamar de alguna manera, hacia poblaciones que no estaban servidas”, dijo.

Aseguró que actualmente DHL no está alcanzando su mayor crecimiento en las grandes ciudades, sino en poblaciones de menor tamaño.

“Que es algo que hace 10 años nunca la hubiéramos pensado”, enfatizó.

Arranz agregó que en los últimos dos años, la compañía abrió tiendas en más de 180 nuevas poblaciones en las que no tenía presencia.