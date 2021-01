Defiende Google alianza con Facebook

Internet

Nueva York— Google impugnó la noche del domingo las afirmaciones de un grupo de fiscales generales, encabezado por Ken Paxton de Texas, sobre que su acuerdo de compra de anuncios con Facebook era anticompetitivo.

En una publicación, el director de Política Económica de Google, Adam Cohen, calificó la demanda de 10 estados liderados por republicanos como “engañosa”.

La declaración es la respuesta más extensa de Google hasta la demanda, que también es la única que nombra a Facebook como un “co-conspirador”. La compañía enfrenta otras dos quejas de un grupo bipartidista de fiscales generales y del Departamento de Justicia.

La declaración siguió a un artículo de The New York Times más temprano que describía más detalles del supuesto arreglo, citando un borrador sin editar de la denuncia. The Wall Street Journal informó anteriormente sobre el borrador sin editar en diciembre.

Según esa versión de la queja descrita por el Times, un ejecutivo de Google vio una “amenaza existencial” en el anuncio de 2017 de Facebook de que estaba probando un movimiento en el espacio publicitario. Facebook estaba considerando un proyecto en la licitación de encabezados en ese momento, una forma de compra de anuncios que permite a los editores eludir la dependencia de las plataformas de Google.

Pero ese proyecto llegó a su fin cuando ambos acordaron en 2018 que Facebook se convirtiera en socio del proyecto Open Bidding de Google, que permite intercambios de anuncios competitivos junto con el suyo, pero cobra una tarifa por las licitaciones ganadoras. Ese pacto fue diferente a otros ofrecidos a los socios de la alianza, según miembros entrevistados por el Times que se negaron a ser identificados por temor a poner en peligro su relación con Google.

Google supuestamente le ofreció a Facebook más tiempo para ofertar por anuncios que a otros miembros de la alianza, según los documentos y entrevistas presentados por el Times. Google también supuestamente convidó a Facebook más información sobre quién sería el receptor de los anuncios y una “tasa de ganancia” garantizada para las ofertas, informó el Times. Los dos acordaron “cooperar y ayudarse” mutuamente en caso de que el acuerdo fuera investigado por problemas de competencia, mostraron los documentos.

En respuesta a las acusaciones, Cohen defendió la licitación abierta como una herramienta que beneficia a los editores. Cohen escribió que Open Bidding aborda algunos de los problemas con las ofertas de encabezado, como las páginas de carga lenta, y que las ofertas de encabezado siguen siendo un mercado en crecimiento, citando un informe de eMarketer de 2019.

Cohen señaló que el acuerdo de Google con Facebook había sido ampliamente informado en ese momento y dijo que simplemente permite que Facebook y sus anunciantes participen en Open Bidding.

“Absolutamente no lo hacemos”, escribió Cohen. El acuerdo no impide que Facebook persiga la licitación de cabecera y aún requiere que la empresa y su red de publicidad hagan la oferta más alta para ganar. También dijo que las tarifas de Google para los anunciantes son más bajas que el promedio de la industria y dijo que hay mucha competencia en el espacio.

“Asociaciones como esta son comunes en la industria y tenemos acuerdos similares con varias otras compañías”, dijo un portavoz de Facebook en un comunicado. “Facebook continúa invirtiendo en estas asociaciones y creando otras nuevas, que ayudan a aumentar la competencia en las subastas de anuncios para crear los mejores resultados para anunciantes y editores. Cualquier sugerencia de que este tipo de acuerdos dañan la competencia es infundada”.

Un día después de que el grupo liderado por Texas presentó su demanda contra Google, coaliciones bipartidistas de 38 estados y territorios demandaron a Google por otro conjunto de preocupaciones antimonopolio, incluidos contratos presuntamente excluyentes y comportamiento discriminatorio contra competidores en sus páginas de resultados de búsqueda.

El Departamento de Justicia y un grupo de estados liderados por republicanos demandaron anteriormente a Google por algunas de las mismas preocupaciones sobre los contratos.

Facebook enfrenta por separado quejas de la Comisión Federal de Comercio y fiscales generales de 48 estados y territorios que afirman que violó la ley antimonopolio.