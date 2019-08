Deficitaria, balanza comercial en julio

Un déficit de mil 117 millones de dólares registró la balanza comercial de mercancías de México en julio de este año, cifra 61.1 por ciento menor comparada con el mismo mes de 2018.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el séptimo mes del año pasado, la cifra fue de dos mil 870 millones de dólares.

Alejandro Sandoval Murillo, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, explicó que esa disminución está relacionada con el crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos por parte de México y a la vez ligada con la ventaja que México ha sacado de la guerra comercial entre ese país y China.

“Si bien esta guerra comercial no nos conviene a nadie porque si arrecia va a llevar a un escenario negativo a nivel mundial, México sí se ha convertido en un país sustituto”, apuntó.

En el documento de Información Oportuna sobre la Balanza Comercial de Mercancías de México durante julio señala que, con dicho monto, en los primeros siete meses del año la balanza comercial presentó un superávit de dos mil 028 millones de dólares.

El organismo precisa que el valor de las exportaciones de mercancías en julio de este año fue de 39 mil 301 millones, cifra que se integró por 37 mil 061 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por dos 240 millones de dólares de petroleras.

De esta forma, las exportaciones totales mostraron un aumento de 7.0 por ciento respecto a similar período de 2018, el cual fue resultado de un incremento de 8.6 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una caída de 14.1 por ciento en las petroleras.

Refiere que al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 10.6 por ciento a tasa anual, en tanto que las canalizadas al resto del mundo retrocedieron 0.3 por ciento.

De acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad, el Inegi destaca que en julio de 2019 las exportaciones totales de mercancías mostraron un avance mensual de 1.09 por ciento, el cual fue resultado de incrementos de 1.12 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 0.59 en las petroleras.

Respecto a las importaciones, en el séptimo mes de este año, el valor de las mercancías importadas alcanzó 40 mil 417 millones de dólares, monto que implicó un alza anual de 2.0 por ciento; dicha cifra se originó de la combinación de un crecimiento de 4.7 por ciento en importaciones no petroleras y de un descenso de 16.9 por ciento en las petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observó una variación anual de 5.0 por ciento en las importaciones de bienes de uso intermedio, mientras que se presentaron disminuciones de 0.7 por ciento en las importaciones de bienes de consumo y de 16.5 por ciento en las de bienes de capital.



