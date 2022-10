Defensores del consumidor estarán en plazas durante Buen Fin

La Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) desplegará a 15 servidores durante el Buen Fin, dio a conocer su titular, Sergio Tejeda. Reveló que estarán en un puesto en la plaza Misiones, otros en Sendero y unos más en Sendero Las Torres, comercios que captaron en 2021 la mayor cifra de asesorías, señaló.

“Asesorías y quejas no son lo mismo”, aseveró el funcionario. Resaltó que el pasado año dieron 129 auxilios a los consumidores para hacerlos conscientes de sus derechos y manifestó que se encontrarán, además de en los módulos fijos, también recorriendo con brigadas los principales centros comerciales para garantizar a la gente servicios dignos y de calidad. Asimismo, apuntó que quizá se agreguen puestos.

“Vamos a estar 15 servidores los cuatro días (…) Vamos a estar en las principales plazas. De acuerdo con los indicadores del año pasado, en las principales plazas donde más nos preguntaron fue en Misiones, Sendero y Sendero Las Torres. Hubo otras, por ejemplo, Río Grande Mall, donde no tuvimos asesorías y por eso se decide no poner ahí, pero no quiere decir que no estaremos con las brigadas”, destacó.

Toda la jornada

Resaltó que las atenciones se brindarán de las 09:00 a las 21:00 horas. Asimismo, los consumidores podrán dirigirse a las oficinas en Benjamín Franklin número 3202, colonia Margaritas, o bien comunicarse a los distintos números telefónicos a disposición: (656) 613-5087 ó (656) 613-5089. Además, exhortó a los proveedores a respetar los precios en exhibición.

Al unísono, pidió a los compradores hacer un consumo informado, consciente y razonado. Puntualizó que comparar precios también es importante para que hagan una mejor compra, y sobre todo exhortó a ejercer las transacciones en lugares ya establecidos, puesto que así podrán apoyar de la mejor manera, tomando como base el ticket de compra, que, resaltó, debe cuidarse para validar su intervención.

