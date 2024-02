Deberá el 40% del personal tener conocimientos digitales

Ciudad de México.- A más tardar en cinco años, 40 por ciento de la mano de obra de las empresas en todo el mundo deberá contar con habilidades digitales acordes a las nuevas demandas tecnológicas, aseguró Capgemini.

En la actualidad, cerca de 80 por ciento de las organizaciones experimentan una doble transición hacia un mundo más digital y sostenible, sin embargo, sólo 25 por ciento de ellas aprovecha el potencial general de la tecnología convencional, según el reporte "La Era Eco-Digital. La doble transición hacia una economía sostenible y digital".

Ante ello, la fuerza laboral global requerirá una transformación significativa para seguir el ritmo de los avances tecnológicos a escala en todas las industrias.

Actualmente, 64 por ciento de las organizaciones invierten en capacitar a su fuerza laboral existente.

En el caso de México, los centros de datos tardarán entre tres a cinco años en encontrar talento maduro capaz de atender sus necesidades, aseveró Emigdio Granillo Islas, director general de Stulz México.

Señaló que estás empresas están en vías de desarrollo para poder encontrar mano de obra calificada y especializada que opere nuevas tecnologías.

En la actualidad de cada 10 personas que se necesitan para operar un Data Center en el País, seis están correctamente capacitadas, señaló el directivo.

"No es que no haya personal, es que no hay el número necesario de personal capacitado para poder operar en este caso centros de datos. Estamos hablando de miles de empleos que se van a estar generando año con año con la llegada de empresas.

"El empuje de las innovaciones tecnológicas que se están dando cada día nos están llevando a la profesionalización, como es la Inteligencia Artificial. Las nuevas generaciones van a estar eligiendo carreras acordes a esos avances tecnológicos a nivel mundial", añadió el directivo en entrevista.

De acuerdo con Ecosistemas, empresa de servicios en TI, al cierre del año pasado, los puestos más solicitados en el último año en México fueron desarrolladores Java, JavaScript, .NET y Phyton, así como, administradores de servicios en la Nube.

En cuanto al perfil de los profesionales, 97 por ciento de las personas formadas en áreas relacionadas con TI cuentan con un grado de estudios de nivel licenciatura y sólo el 3 por ciento con posgrados.