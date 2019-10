Deben usuarios tener celular ‘sano’ para utilizar CoDi

El uso de la nueva aplicación de Cobro Digital (CoDi) implementada por el Banco de México (Banxico) obligaría al usuario a mantener su dispositivo móvil libre de ‘malware’ (virus) para evitar ser víctima de algún ciberataque, pues la ‘app’ es tan segura como la persona mantenga su teléfono celular, explican especialistas en tecnología.

Tener un dispositivo Samsung, Apple, Huawei o algún otro, no es garantía de ser víctima de ciberdelincuentes, pues todo depende de la forma en la que está desarrollada la aplicación, explica Víctor Talamantes, CEO de Binmatter, empresa dedicada a la creación de ‘apps’ en el estado de Chihuahua.

“Sólo el tiempo nos dirá qué tan segura es o no la aplicación de CoDi, sin embargo, es una tecnología que ya se aplica en otras partes del mundo, como China por ejemplo, en donde incluso puedes pagar a ambulantes mediante el uso de este tipo de modalidades”, dijo.

Por otra parte, la empresa Kaspersky, dedicada a la seguridad tecnológica, ha comentado que CoDi podría resultar atractiva para ciberdelincuentes, por lo que no descartó que incluso se esté trabajando en descubrir vulnerabilidades para realizar ataques a los usuarios.

Entre las recomendaciones que algunas empresas dedicadas al desarrollo de nuevas tecnologías han hecho para el correcto uso de CoDi, está mantener el dispositivo móvil libre de virus que permitan una vulnerabilidad al celular.

A partir del pasado lunes el Banxico inició las operaciones del CoDi, una red con la que se espera revolucionar a el ya utilizado Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y acercar a los usuarios al empleo de nuevas tecnologías, dando así un gran paso en la eliminación del dinero en efectivo.

