Deben pymes aprender de impuestos para evitar multas

Ciudad de México.- Las pequeñas y medianas empresas (pymes) deben capacitarse en materia fiscal para evitar errores que les provoquen sanciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalaron expertos.

Según el Paquete Económico 2024, el fisco deberá obtener ingresos tributarios por 4 billones 961 mil millones de pesos, 6.1 por ciento más de lo que se estimaba obtener este año, lo que lo orillará a intensificar sus labores de fiscalización, comentó.

PUBLICIDAD

Virginia Ríos, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Si bien la mayor fiscalización impactará a grandes contribuyentes, también es cierto que cuentan con una mayor capacidad financiera para afrontar una auditoría fiscal, contrario a lo que ocurre con una Pyme.

"En este caso, la falta de conocimiento para pagar impuestos o no incurrir en incumplimiento de obligaciones hace más susceptibles a las Pymes", mencionó la experta.

Señaló que al ser negocios pequeños, muchas veces el mismo dueño realiza las operaciones fiscales sin tener un conocimiento profundo de ellas.

"No tienen ni la capacidad financiera ni administrativa, entonces, en caso de una auditoría, no podrían contratar un abogado, un asesor, a veces no saben ni que existe la Prodecon (Procuraduría de la Defensa del Contribuyente)", manifestó.

Saira García, gerente de Business Process Solutions en Salles Sainz Grant Thornton, señaló que algo fundamental para las Pymes es calcular y retener correctamente los impuestos sobre la nómina.

Esto incluye el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y las contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Es crucial resaltar la importancia de estar al día con las tasas de retención y de presentar declaraciones de impuestos precisas y oportunas para evitar sanciones y problemas fiscales", afirmó en un análisis.

Agregó que también es recomendable hacer el cruce con las herramientas que el fisco otorga, como el visor de nóminas, para evitar diferencias y requerimientos innecesarios por parte de la autoridad.