Deben apoyar a Pymes: Tatiana

Durante su visita a Ciudad Juárez, la exsecretaria de Economía Tatiana Clouthier destacó la importancia de que a través de financiamientos se apoye a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) para que crezcan ypuedan integrarse a la cadena de valor de la industria maquiladora.

Sin embargo, para ese efecto es necesario primero elegir ciertos productos que sean los más demandados por las grandes empresas.

Como ejemplo, mencionó que Nuevo León, a través de Intra, cuenta con un modelo que puede ser practicable en otros estados.

“Hay que agarrar uno o dos sectores, si queremos agarrar todos los sectores, entonces no avanzamos. Por ejemplo: voy a agarrar el de dispositivos médicos, ¿cuáles son los tres componentes que hay que se hacen?, ¿cómo jalo a las empresas que están produciendo y las apoyo a través de la Banca de Desarrollo para que empiecen a producir a mayores cantidades y empiecen a suplir?... y así es como empezamos”, mencionó.

Responde a queja de Canacintra

Clouthier fue cuestionada ante la queja que ha manifestado la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) a través de su consejero Jesús Manuel Salayandía en el sentido de que para las Pymes es prácticamente imposible acceder a créditos por parte de los bancos que se pagan con los impuestos de los mexicanos, como Nafin y Bancomext.

“Es cierto y es mentira, porque sí se quejan pero cuando están no lo piden. Algo pasa que hay un círculo vicioso, los bancos te dicen ‘lo ofrecemos’ y no vienen y nos piden, entonces hay ahí algún hueco que no se ha podido llenar o no sabemos pedir o aclarar qué necesitan o el sector financiero no las está escuchando como deben”, mencionó.

“Hay que hacer un vestido a la medida porque algo pasa porqueel sector financiero te dice una cosa, ellos te dicen otra y por otro lado cuando ya entras con medidas muy puntuales sí es posible a través de la banca de desarrollo y los juntas, no hay un traje grande para todos, hay que hacer trajes a la medida”, insistió.

