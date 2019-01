Debe Oro Negro más de 6 mil 500 mdp

Un juez federal resolvió hoy que la empresa de servicios petroleros Oro Negro tiene deudas por unos 6 mil 500 millones de pesos, al dictar la sentencia de reconocimiento y graduación de créditos de su concurso mercantil.

Benito Zurita Infante, juez Segundo de Distrito en Materia Civil, reconoció un total de 161 créditos "externos", es decir, deudas con partes no relacionadas con Oro Negro.

La sentencia, dictada a 16 meses de que la empresa solicitó protección judicial de sus acreedores, confirma que Oro Negro no podrá evitar la quiebra si no logra un acuerdo con los tenedores de sus bonos, representados por el fiduciario noruego Nordic Trustee.

Este último fue reconocido como dueño de aproximadamente 97 por ciento de la deuda, por lo que sólo con su aprobación será posible un convenio de reestructura que rescate a Oro Negro.

El juez reconoció a Nordic Trustee un crédito con garantía real prendaria de 554 millones de UDIS, unos 3 mil 462 millones de pesos, que le debe la entidad Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro por garantías asociadas a los bonos de deuda con la que se compraron cinco plataformas petroleras.

Además, Nordic fue reconocido como acreedor común, como cesionario de rentas atrasadas que se deben a entidades que son las dueñas directas de las plataformas, y que suman otros 462 millones de UDIS, cerca de 2 mil 900 millones de pesos.

El juez reconoció 121 créditos "para seguridad, conservación y refacción" de la masa, es decir, de las plataformas, que suman unos 23 millones de UDIS, y 34 créditos comunes adicionales a los de Nordic, la mayoría por montos reducidos.

En septiembre pasado, Pemex pagó a Oro Negro mil 570 millones de pesos por facturas pendientes, pero el dinero está resguardado por un fideicomiso, salvo montos menores para mantener las plataformas.

Oro Negro promovió el concurso el 11 de septiembre de 2017, luego de rechazar una propuesta de Pemex para bajar las tarifas que cobraba por la renta de las plataformas.

Ante la negativa de bajar las tarifas, Pemex dio por terminados los contratos de manera anticipada.

Oro Negro ha promovido múltiples recursos legales, incluida una demanda arbitral contra el Estado mexicano, en la que inversionistas de esa empresa acusaron supuesta corrupción de funcionarios de Pemex.

En agosto de 2017, la empresa había presentado a los tenedores de bonos una oferta de reestructura, que incluía traspasarles la propiedad de la plataforma Primus, canje por un nuevo bono de 300 millones de dólares con intereses más altos, 150 millones de dólares en capital en la empresa, entre otras propuestas.

La oferta fue rechazada por Nordic Trustee, que ha tenido enfrentamientos constantes con la administración de Oro Negro, incluido un intento de "abordaje" a una de las plataformas.