Debe estimularse al sector industrial

Con la caída en el indicador mensual de actividad industrial que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se vislumbra la disminución de empleos y operaciones en áreas como la construcción, manufactura y minería si no se aplican programas de estímulos a estos sectores, explicó el economista Juan Eleuterio Muñoz Rivera.

De acuerdo con los datos del Inegi, en octubre del 2019 la actividad industrial presentó una caída del 1.1% en su indicador mensual. Mientras que en su comparativo anual, se registró un retroceso de hasta 2.8%.

Las cifras anualizadas por sectores de actividad económica muestran que la construcción se redujo 8.9%, la minería se contrajo 2.1% y la industria manufacturera cayó 1.2%, en tanto que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final se incrementó 4.4 %.

“Son confirmaciones del camino que llevamos hacia una recesión por la falta de incentivos para las empresas, sigue sin haber crecimiento y los sectores de la actividad económica nos lo están mostrando con números.

“Este retroceso es preocupante porque las recuperaciones son largas y hasta ahora no se ven programas que ayuden a que la economía crezca”, explicó el especialista.

Muñoz Rivera indicó que es necesaria una acción de Gobierno que brinde incentivos y estímulos para hacer crecer la inversión en nuestro país y comience a presentarse una recuperación económica.

“El pronóstico de esta caída no es bueno, esto refleja para el ciudadano común que debe cuidar su trabajo o su negocio porque de mantenerse esta tendencia podríamos estar viendo una disminución de empleos o de operaciones en algunas empresas de estos rubros”, comentó.



