Debe AMLO dejar de confrontar: IP

Para empresarios de Ciudad Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que empezar a cambiar su discurso agresivo contra la iniciativa privada y comenzar a ofrecer estímulos y apoyos para las empresas y así lograr un mejor entendimiento con este sector.

Rogelio González Alcocer, presidente local del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró como prácticamente imposible que haya una reconciliación entre patrones y Gobierno federal, debido al abandono del mandatario hacia la iniciativa privada durante la pandemia.

“Yo no creo que el presidente López Obrador vaya a hacer las paces con los empresarios, no creo que se pueda recuperar esa confianza. El Gobierno federal nos tiene abandonados, no nos ayudó en nada en esta crisis”, comentó el dirigente.

Para Álvaro Bustillos, presidente de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez (DECJ), para que el Gobierno federal logre hacer las paces con los empresarios, primero tiene cambiar sus planes de desmantelar a las instituciones que existen.

“Debe dejar de dividir más al país con su discurso de chairos y fifís. Es asqueroso el nivel de liderazgo que tenemos a nivel federal y eso tiene que cambiar, de lo contrario no vamos a salir adelante”, dijo.

Bustillos destacó el desánimo de los empresarios luego de que México pasara de ser la octava economía a nivel mundial a salir del ranking de los 25 países más atractivos para la inversión extranjera directa.

“Estamos en esta situación sólo por la ideología del presidente, nos está llevando al borde del abismo y parece que no nos damos cuenta, lo que necesitamos es buscar unidad y sumar esfuerzos que le dejen algo bueno al país”, comentó.

Jesús Manuel Salayandía, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), aseguró que es necesario un acercamiento de la iniciativa privada con Gobierno federal con la intención de llegar a un entendimiento y se puedan otorgar ayudas para el empresariado como estímulos fiscales, condonación de ISR y la devolución de IVA, entre otros.

“Debe existir una buena relación entre los empresarios y Gobierno federal para poder generar desarrollo, empleo y hacer crecer a nuestra ciudad y el resto del país, ya lo hemos externado, lo que buscamos es una apertura al diálogo y a la colaboración”, dijo Luis Mario Baeza Cano, presidente de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) en esta frontera. Según el senador por Morena, Ricardo Monreal, el presidente de México tendría la intención de suavizar su retórica contra los líderes empresariales en un intento por hacer las paces con la iniciativa privada, después de que las decisiones gubernamentales generaran incertidumbre entre los inversionistas.

