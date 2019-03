Daría Facebook reembolsos a anunciantes

Nueva York— Facebook está sufriendo una de las interrupciones en su sistema más persistentes y de mayor alcance después de que usuarios de todo el mundo no pudieran acceder a la red social ni a los servicios de Instagram o Messenger durante gran parte del miércoles.

Desde aproximadamente el mediodía de Nueva York, los usuarios encontraron solo páginas parcialmente cargadas o contenido en blanco, acompañado por un mensaje que decía que había ocurrido un error.

Varias firmas de publicidad de marca dijeron por Twitter que el sistema de compra de anuncios de Facebook también estaba afectado. Hacia las 6:30 horas, la red social informó que todavía estaba estudiando el impacto general, "incluida la posibilidad de reembolsos para los anunciantes".

Las ventas de anuncios son un elemento fundamental para la empresa y los problemas persistentes pueden ser costosos. Según las estimaciones de ventas para el 2019, se proyecta que Facebook Inc genere un ingreso diario medio de aproximadamente 189 millones de dólares.

Las notificaciones a Downdetector, un sitio web para informar sobre fallos en aplicaciones y sitios web, indicaban problemas para iniciar la sesión de cuentas o la imposibilidad de publicar comentarios o fotos, entre otros.

Las regiones afectadas incluyen el área de Nueva York, partes de California y la región de Seattle, según Downdetector. Otros lugares con problemas son Japón, Filipinas, Perú y las principales ciudades de Australia.

Los usuarios citaron problemas no solo con Facebook, sino también con el sitio para compartir fotos Instagram, las aplicaciones de mensajes Messenger y Whatsapp y los dispositivos de realidad virtual Oculus. Instagram reanudó su servicio poco después de la medianoche, según dijo la aplicación desde su cuenta oficial de Twitter.

Algunos usuarios encontraron un mensaje que indicaba que Facebook estaba fuera de servicio por mantenimiento. "Estamos al tanto de que algunas personas actualmente tienen problemas para acceder a la familia de aplicaciones de Facebook. Estamos trabajando para resolver el problema lo antes posible", dijo un portavoz de Facebook.

Para Facebook, el momento para el fallo en el servicio es desafortunado. La empresa ya es objeto de críticas por no proteger los datos de los usuarios ni frenar la propagación de discurso de odio, noticias falsas y otras formas de desinformación.

La reputación de Facebook quedó empañada después de que su plataforma fuese utilizada por agentes rusos para interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016.

Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las prácticas de intercambio de datos de la compañía se amplió para incluir un gran jurado, dijo una persona con conocimiento del asunto el miércoles.

La acción de la compañía ha perdido más del 20 por ciento desde su máximo alcanzado el 25 de julio.