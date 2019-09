Darán menos empleo aquí

Habrá menos disponibilidad de trabajos los meses de octubre, noviembre y diciembre en Ciudad Juárez, de acuerdo con la encuesta de expectativas de empleo de Manpower, la firma global de recursos humanos.

Los resultados indican una tendencia neta de generación de empleo del 4 por ciento, muy por debajo del 11 por ciento mostrado para el mismo período del 2018.

A nivel estatal, Chihuahua reporta una tendencia neta ajustada de +8%, 4 puntos abajo en comparación del trimestre anterior y 9 puntos porcentuales menos en comparación anual.

Sin considerar el ajuste estacional, los empleadores de Ciudad Juárez reportan una tendencia neta de empleo de +4%, donde 8% planea aumentar sus plantillas laborales, 4% prevé disminuirlas, 87% espera permanecer sin cambios y 1% no sabe.

Los empleadores de la región norte reportan una tendencia neta de empleo de +6% para el cuarto trimestre de 2019.

“En la región norte, los sectores Transportes y Comunicaciones, así como Minería y Extracción reportan los pronósticos más optimistas para el cuarto trimestre del año, con tendencias netas de empleo de +16% y +10%, respectivamente”, comentó Sayra del Carmen Gallegos, gerente de desarrollo de negocios en ManpowerGroup.

“Por su parte, Comercio reporta +9%, misma tendencia porcentual en comparación con el trimestre anterior y 7 puntos porcentuales abajo en comparación con el año pasado”, concluyó.

Los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup a nivel nacional reportan una tendencia neta del empleo de +8%, una vez realizado el ajuste estacional para el cuarto trimestre del año.

La investigación revela que los empleadores esperan aumentar sus plantillas laborales en empresas grandes, medianas, pequeñas y micro durante el próximo trimestre. Las empresas grandes prevén un mercado laboral sólido con una perspectiva de empleo ajustada estacionalmente de +16%, seguida de las empresas medianas con una perspectiva de +7%. La tendencia de las pequeñas empresas se sitúa en +4% y las micro en +3%.

Alrededor del mundo, los resultados de la encuesta para el 4Q 2019 indican que los empleadores en 15 de 44 países y territorios reportan intenciones de contratación más fuertes en comparación con el trimestre anterior, mientras que empleadores en 23 esperan un ritmo de contratación más débil y no reportan cambios en 6. En comparación con el cuarto trimestre del 2018, los planes de contratación también se fortalecen en 15 países y territorios, disminuyen en 23 y no cambian en seis. (Ramón Salcido/El Diario)



