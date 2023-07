Dan prórroga para controles volumétricos en hidrocarburos

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dará una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 para certificar el cumplimiento de controles volumétricos en el sector de hidrocarburos.

Los controles volumétricos son reportes generados a través de programas informáticos que tienen la función de garantizar que la cantidad de hidrocarburos que se comercializa (gas, gasolina, diesel), desde el primer eslabón de la cadena de valor hasta el suministro a los usuarios finales, sea la misma y así poder evitar que se venda combustible robado o de contrabando.

En la primera versión anticipada de modificaciones a la Miscelánea Fiscal 2023 se expone que el organismo ampliará el plazo a los contribuyentes obligados, es decir, aquellos que realizan actividades en toda la cadena de valor del sector de petrolíferos y gas LP.

Por el momento, sólo será suficiente con presentar un certificado de correcto funcionamiento.

"Los contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos podrán presentar un solo certificado de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos que avale los ejercicios fiscales 2022 y 2023, hasta el 31 de diciembre de 2023", expone el documento del SAT.

No obstante, se debe conservar, como parte de su contabilidad, las guías, instructivos, métodos de trabajo o manuales del fabricante para la correcta medición del hidrocarburo o petrolífero de que se trate.

Y en caso de que los equipos y sistemas de medición sean o hayan sido sometidos a alguna verificación, conserven la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones en materia de medición de hidrocarburos y petrolíferos.

El pasado 16 de junio, REFORMA publicó que se esperaba una nueva prórroga de controles volumétricos de acuerdo con Onexpo Nacional, sin embargo, la organización dijo que no es suficiente con ampliar los plazos si no se cuenta con el número suficiente de unidades de inspección que se requieren para la evaluación de todo el mercado.

Se calculaba que cada unidad de trabajo podía hacer la verificación de hasta dos estaciones por semana, pero ante la complejidad de cada instalación se puede tomar una semana tan sólo en una gasolinera, ya sin considerar el resto de las instalaciones que incluye la cadena de valor de los petrolíferos, explicó entonces Víctor Hugo Arellano, director técnico y normativo de Onexpo.

El SAT ha emitido, por lo menos, cuatro prórrogas para que los obligados presenten su certificado de cumplimiento emitido por una unidad de inspección autorizada.