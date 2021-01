Dan certeza reglas de home office: CCE

Agencia Reforma

Tras la publicación de las nuevas reglas para el home office en el Diario Oficial de la Federación, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez afirmó que ahora se dará certeza tanto a empleados como a compañías que recurrieron a esta modalidad.

Eduardo Ramos Morán, presidente local del organismo, mencionó que aunque para las empresas se incrementan los gastos por obligaciones como el pago proporcional de electricidad e Internet, facilitar una computadora y una silla ergonómica, es justo para los trabajadores que se les apoye de esa manera.

“Si la persona se va a trabajar a su casa, es obvio que si la casa estaba vacía a esa hora, hay que prender ahora la calefacción, que es un gasto, otro gasto también es el de la electricidad, entonces ¿es justo que el gasto del trabajador lo pague el empleador?, yo creo que sí”, dijo.

Comentó además que lo único que será difícil determinar, será lo equivalente al gasto con el que la empresa tenga que apoyar cuando se trate de pagar los recibos por servicios, por lo que consideró que tendrán que hacerse acuerdos mutuos entre el empleado y el trabajador.

“Es difícil calcular lo que gasta de electricidad una computadora o una impresora y es muy complicado que la familia haga otro contrato de luz para usar nada más la computadora del trabajo”, expresó.

También dijo que sería necesaria la deducción de impuestos para las empresas en este tipo de gastos.

“Yo creo que se tienen que hacer ciertos tipos de convenios porque si alguien trabaja para mí y me traer el recibo de la luz de su casa, va a estar a nombre de la familia, no de la empresa, y el gasto no es deducible”, explicó.

Las nuevas disposiciones contempladas en una reforma a Ley Federal del Trabajo aprobada por el Congreso fueron publicadas el lunes en el Diario Oficial de la Federación.

Para ello, es necesario inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad social.

El presidente del CCE dijo que ahora habrá mayor certeza para trabajadores y empleadores.

“Por ejemplo, si un trabajador estaba haciendo home office desde hace rato y no iba a la oficina, la empresa no podrá decir que no iba a trabajar, pero se tienen que hacer contratos de esta modalidad”, expresó.

