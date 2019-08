Dan bancos tasas más bajas

A la hora de solicitar un crédito para la compra de un auto nuevo, sale más barato el financiamiento de un banco que uno proporcionado por la armadora, según el Banco de México (Banxico).

En el caso de las armadoras, las tasas pueden ir del 0.2 hasta el 18.5 por ciento dependiendo el comprador y en los bancos van del 10.2 hasta 15.3 moviéndose en ese rango.

En el último año, la tasa de interés promedio de los créditos otorgados por la banca tradicional para la compra de un auto nuevo fue de 13.2%, en comparación con el 13.5% que ofrecieron las instituciones asociadas a las armadoras.

La tasa de interés general promedio de los créditos otorgados para la compra de un auto nuevo fue de 13.3%, sin embargo, expertos aseguran que es importante conocer las diferentes opciones que ofrecen tanto la banca tradicional como las instituciones asociadas a las armadoras para elegir la opción que más convenga.

Por ejemplo, las instituciones que concedieron crédito automotriz a las tasas de interés promedio ponderado por saldo más bajas fueron Ford Credit (10.9%), GM Financial (12.1 %) y BBVA Bancomer (12.3%).

El documento señala como importante hacer una distinción entre los financiamientos, pues la banca tradicional tiene como objetivo colocar créditos y obtener ingresos por los intereses y comisiones cobradas, en tanto que las instituciones asociadas a armadoras tienen como finalidad principal la venta de vehículos.

En ese sentido, las instituciones asociadas como Ford Credit, GM Financial, NR Finance y FC Financial, representaron el 47.9% de los créditos y el 45.2% del saldo de la cartera comparable.

La tasa de interés promedio ponderado por saldo de los créditos automotrices otorgados entre noviembre de 2017 y octubre de 2018 mostró un aumento de 0.8 %. Los datos de Banxico revelaron que el 5% de los créditos más baratos se dieron a una tasa de interés menor o igual a 4.3%, pero son casos excepcionales por buen comportamiento crediticio.

Respecto al monto de los créditos, Banxico reveló que los créditos promedio entregados en el último año fueron por 208.5 mil pesos, mientras que el valor promedio original del automóvil fue de 273.5 mil pesos.

En cuanto a plazos, el 65.1% prefiere pagar el crédito a cuatro años o más, mientas que sólo el 16.1% elige hacerlo en tres años o menos.









Armadora Banca Tradicional

Financiadora Tasa promedio de interés Banco Tasa promedio de interés Ford Credit 10.9% BBVA 12.3% GM Financial 12.1% Banco del Bajío 12.6% Autofin 13.4% Santander 12.7% FC Financial 13.8% Arrendadora Afirme 12.9% FC Cetelem 13.9% CI Banco 13.0% Finanmadrid 14.9% Scotiabank 13.2% NR Finance México 15.0% HSBC 13.2% CF Credit Service 15.9% Banorte 13.4% Volkswagen Bank 16.2% Banregio 13.5%









