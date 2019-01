Da Moody's beneficio de la duda a AMLO

Ciudad de México— Moody's aseguró que dará el beneficio de la duda al actual Gobierno federal sobre las acciones que lleva a cabo en Pemex, por lo que al menos en el primer semestre del año no hará cambios a la calificación crediticia de la petrolera.

La vicepresidenta Senior de Moody's Investor Service, Nymia Almeida, dijo que durante este tiempo Pemex deberá de demostrar su rentabilidad, que invertirán el doble en exploración y producción, entre otras acciones, para fomentar mejores resultados.

"Queremos darle el beneficio (de la duda) porque este Gobierno viene con un mandato muy fuerte en reducción de gastos, en costos, y eso es justo lo que necesita la empresa. Si no le ha alcanzado el dinero para invertir, para estabilizar la producción, es porque ha gastado más de lo que debería en proyectos que en otras partes del mundo cuestan más barato", dijo.

En entrevista al término de su participación en la Expo & Congress Energy México 2019, Almeida recordó que la calificación actual de Pemex por parte de Moody's es de BAA3 con perspectiva estable, y que de no entregar resultados positivos "será más difícil, pero no haremos ninguna acción hasta ver el primer semestre".