Da juez suspensión contra cambios a CELs

Ciudad de México— Un juez federal concedió ayer viernes una suspensión provisional contra la reforma a los Certificados de Energías Limpias (CELs) para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ha provocado una rebelión de empresas de generación eólica y solar.

Martín Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión en el amparo 1724/2019, promovido por una empresa cuyo nombre fue censurado en la lista de acuerdos del juzgado.

Los alcances de la suspensión provisional aún no son públicos, pero podría ser para el efecto de que las plantas que la CFE operaba antes de la reforma energética no tengan acceso a los CELs, mientras se tramita el juicio para resolver sobre la legalidad de la medida, publicada el 28 de octubre por la Secretaría de Energía (Sener).

La Sener puede impugnar la suspensión provisional mediante recurso de queja ante un tribunal colegiado, que tendrá 48 horas para resolver. Santos decidirá si concede la suspensión definitiva el 2 de diciembre.

Como se trató de un acto de la Sener, es factible suspenderlo en un amparo, a diferencia de actos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que están blindados contra suspensiones.

De los 12 jueces federales que recibieron 13 amparos de empresas inconformes, Santos fue el único que concedió la suspensión provisional.

Germán Cruz Silva, juez Segundo en Materia Administrativa, admitió la demanda de Fisterra Energy Santa Maria 1, filial de Zuma Energía, pero negó la suspensión.

En los otros 11 amparos, los jueces pidieron aclaraciones adicionales antes de admitir en cinco expedientes, mientras que en otros seis amparos, declararon que son incompetentes y los enviaron a otros juzgados.

La incompetencia detendrá el trámite de estos amparos.

En cuatro de ellos, como los de Enel Generación y Bluemex Power, jueces en Materia Administrativa consideraron que los casos deben llevarlos sus dos colegas Especializados en Telecomunicaciones y Competencia Económica, que desde hace años revisan litigios energéticos.

Sin embargo, la juez Segunda Especializada, Silvia Cerón, declinó dos amparos por razón de territorio, y los envió a Reynosa, Tamaulipas, y a Chihuahua, donde operan las empresas quejosas.

Si los jueces que reciban las declinatorias no aceptan los casos, generarán un conflicto competencial que tribunales colegiados tomarían semanas en resolver, aplazando el inicio de los juicios hasta 2020, pues el Poder Judicial termina labores el 13 de diciembre.

La reforma impugnada, aplicada mediante acuerdo de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, fue para que las plantas de CFE puedan acceder a los CEL, lo que según las empresas quita todo atractivo a este mecanismo que buscaba alentar la inversión privada en energías limpias.