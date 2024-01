Da el SAT de baja a 24% del Resico

Monterrey, México.- En noviembre del 2023, por primera ocasión se registró una reducción en el padrón de contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (Resico), con una baja neta de 310 mil 3, de acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Esos 310 mil equivalen a 24 por ciento de los más de un millón 294 mil que se habían inscrito en el Resico desde su implementación, en enero del 2022, hasta el último día de octubre del 2023.

En enero del 2022 el Resico arrancó con un millón 972 mil contribuyentes inscritos y al cerrar octubre del 2023 contabilizó más de 3 millones 266 mil, y finalmente en noviembre pasado concluyó con más de 2 millones 956 mil.

El fiscalista Juan Carlos Pérez Góngora refirió que la fuerte caída en los registros en el Resico en noviembre se debió a que el SAT dio de baja a contribuyentes que tenían como máximo hasta octubre el regularizarse con sus declaraciones.

"La declaración anual se tenía que presentar en abril del 2023 y después hubo una prórroga para presentarla hasta octubre, por esa razón el SAT dio de baja en noviembre (en el Resico) a quienes no presentaron su declaración".

Refirió que el Régimen es estricto y desde un inicio se comunicó que si incumplían con las declaraciones sus contribuyentes serían suspendidos, según lo señala el artículo 113-I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta sobre el Resico.

El problema, anotó, es que tras ello los regresó al régimen anterior en el que tributaban y eso les resultará muy oneroso a los contribuyentes.

"Creo que el SAT diseñó mal el Resico y debería dar más facilidades a este tipo de contribuyentes; el SAT puede emitir una resolución miscelánea (para realizar modificaciones)".

El Resico permite a las personas físicas con ingresos anuales no superiores a 3.5 millones de pesos y a las personas morales con ingresos no mayores de 35 millones pagar entre el 1.0 y 2.5 por ciento de sus ingresos y no hasta el 35 por ciento que en algunos casos se llegaba a pagar en otro tipo de régimen.

En el caso de las personas morales sólo aplica para aquellas que tributan en el Régimen General.

Una de las contribuyentes afectadas, que pidió el anonimato, aceptó que se retrasó en entregar su declaración al SAT bajo el Resico, pero consideró que le saldrá demasiado caro.

"El sistema te da de baja automáticamente y tienes que avisarle a los clientes que ahora vas a facturar como persona física con actividad empresarial.

"El SAT te pide hacer toda tu contabilidad retroactiva desde que te diste de alta, entonces, si yo me atrasé desde octubre del 2023 tuve que hacer mi contabilidad desde enero del 2022", expuso.

La contribuyente dijo que deberá pagar al SAT alrededor de 180 mil pesos (por el 2022 y el 2023).

"El SAT esta cazando a las personas... me voy a endeudar para pagar".

El fiscalista José Luis Elizondo, socio director del despacho Elizondo Cantú, coincidió en que las sanciones son severas; sin embargo, aclaró que no existieron "letras chiquitas" al respecto, ya que se advirtió de ellas.

"El Resico llegó para quedarse y lo que la autoridad pretende es que quien opte por este régimen sea muy cuidadoso.

"No creo que los contribuyentes hayan querido actuar de mala fe, sino que pensaron que ellos lo podían hacer, al llamarse simplificado, y no contaron con la asesoría de un contador".