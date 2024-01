Cuestionan reglamento de ANAM tras amparo de contribuyente

Ciudad de México.- La constitucionalidad del reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se ha puesto en duda después de que un contribuyente se amparó ante el organismo y un tribunal se emitirá a favor del particular, caso que sigue en proceso.

Después de que el contribuyente fue multado en la aduana de Manzanillo y se amparó, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dio razón al demandante.

Se argumentó que así como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con una ley de la cual nace su reglamento, la ANAM debe seguir el mismo formato, pero sólo cuenta con el segundo, es decir, sin un origen, refirió un consultor que prefirió el anonimato.

"Las atribuciones del SAT le fueron asignadas por el Poder Legislativo a través de la ley que lo rige con el propósito de que fueran de su ejercicio exclusivo, auxiliándose únicamente para ello de las unidades administrativas que le estarían adscritas y subordinadas", se lee en la sentencia.

Así que el reglamento no puede ser válido para este caso en particular porque la ANAM no tiene una sola ley, de la cual nace este reglamento, coincidió otro experto.

Por tanto, si la ANAM perdiera el caso en definitiva entre las consecuencias estarían que -como organismo autónomo- sus actuaciones sean nulas, que no tengan aplicación como sería el caso de las multas, autorizaciones o convocatorias, refirió el consultor.

Sin embargo, todavía no es una resolución definitiva, pues falta que más tribunales lo resuelvan.

"Hay que ver cómo van a resolver los otros tribunales porque pueden resolver distinto.

"Va a haber juristas que indiquen que es inconstitucional, como lo determinó el tribunal que le dio la razón al contribuyente, pero todavía falta qué opinan los demás circuitos", afirmó el consultor.