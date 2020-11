Critica Coparmex ‘formas’ en nueva Ley cubrebocas

Ciudad Juárez— Como ‘un poco dura’ y con multas altas, calificó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) la ley cubrebocas que entró en vigor ayer.

Eduardo Ramos, presidente del organismo, dijo que aunque es necesario sensibilizar a los chihuahuenses para que usen mascarillas, tiene ‘detalles’ que no garantizan el derecho al uso de las mismas.

“Primero te detienen porque no usas cubrebocas, luego te multan y con ese dinero van a comprar un cubrebocas para darte uno”, dijo.

El dictamen que regula el uso obligatorio de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión del Covid-19, propuesta por el gobernador Javier Corral Jurado, plantea multas de hasta 434 pesos para ciudadanos y de mil 303 pesos para empresas, además de cárcel de 12 horas en caso de incumplir estas disposiciones.

“Esperemos que en los arrestos no se contagien porque no sabemos si hay protocolos para ello, que no te arresten y te lleven a confinar a una celda donde los demás tampoco tienen cubrebocas entonces sálvese quien pueda”, manifestó Ramos.

“Vamos a estar revisando esta ley porque aquí lo importante es agregar sensibilidad a los chihuahuenses de que si no se ponen cubrebocas, los van a arrestar y se van a ir a contagiar a la cárcel”, insistió.

De acuerdo con el alcalde Armando Cabada, el Municipio aplicará en ocho días la “Ley Cubrebocas” y sólo multará con 434 pesos o 12 de horas de arresto a quienes se resistan a su uso.

“Las multas se me hacen altas y no sabemos si fomenta el uso del cubrebocas, tienes sus pros y sus contras, aunque estamos a favor de que se fomente el uso del cubrebocas, aunque las formas tienen sus detalles”, dijo el presidente de Coparmex.

