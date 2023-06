Crisis de obreros en la construcción

La principal problemática para la construcción en esta ciudad es que no se cuenta con trabajadores, lo cual atrasa las obras, dijo Jorge Bermúdez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en esta ciudad.

El problema es a tal grado que el 30 por ciento de los trabajadores son traídos en camiones de otros estados de la república, es decir, tres de cada 10 vienen de fuera, indicó.

“En todo lo que es la construcción tenemos problemas, todos los constructores tenemos déficit, tenemos gente que ya tiene mucho tiempo trabajando con nosotros pero también no hay gente que quiera trabajar”, mencionó.

Como ejemplo, mencionó que en la construcción del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) constantemente se está trayendo trabajadores de diferentes estados del sur del país debido a que son compañías de la Ciudad de México.

“Ellos tienen ahí unas barracas donde duerme la gente, tienen comida y aun así tienen algo de problema para conseguir”, comentó.

Dijo que a nivel local, esta situación está orillando a que se tenga que sustituir la mano de obra por maquinaria.

“Menos gente, mejor capacitada, mejor sueldo para poder hacer labores que hacían antes muchas personas”, mencionó.

Esto a la larga encarecerá la obra debido a que se tendrán que hacer fuertes inversiones en la compra del equipo, mientras tanto se debe seguir buscando personal de otras partes y ofrecer incentivos, debido que se afecta el avance de la obra, explicó el líder gremial.

Bermúdez fue cuestionado sobre la oportunidad laboral para los migrantes en el trabajo en la construcción, sin embargo, dijo que no se han integrado a la vida laboral de la ciudad.

“Los que quieran pero muchos no quieren, nosotros hemos solicitado y han sido muy pocos los que han querido entrar a trabajar, los que entran muy pocos se quedan, todos ellos no sé de dónde reciben recursos, sé que muchos de ellos lo obtienen de los cruceros y no tienen obligación de entrar a una hora, salir a una hora, no quieren entrar a un trabajo formal donde tengan que cumplir con ciertos requerimientos”, refirió.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx