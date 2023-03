Créditos, más caros que nunca

Ciudad Juárez.— El Banco de México (Banxico) incrementó ayer en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria, con lo que llegó a un nivel de 11.25 por ciento, con efecto a partir de hoy.

Aunque el objetivo de Banxico con esta medida es frenar la inflación, Isaac Sánchez Juárez, encargado del laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), dijo que la reducción no ha sido tan rápida ni efectiva.

“Esta política busca contraer los precios, que la inflación ya no sea tan elevada, pero no es tan acertado porque en realidad el instrumento ha mostrado sí efectividad, pero una efectividad que es como cuestionada porque las reducciones no han sido ni tan rápidas ni en estricto sentido tan efectivas”, dijo.

Por el contario, mencionó que lo único que se ha logrado es que las personas que necesitan dinero para hacer crecer su negocio se encuentran que éste es más caro, así como quienes desean llevar a cabo un consumo con tarjeta de crédito o comprar una casa.

“Es 11.25, pero la referencia, ya los costos de los préstamos de la gente que desea invertir son mucho más altos”, expresó.

En la primera quincena de marzo, la inflación general en el país se ubicó en 7.12 por ciento y 6.18 por ciento en Juárez. Aun así, está todavía muy lejos del rango objetivo del Banxico, que es de 3 por ciento +/- un punto porcentual.

Este es el aumento más pequeño a la tasa de interés de Banxico desde noviembre de 2021, como parte del ciclo alcista que busca combatir la inflación en México. Con esta decisión, Banxico está en sintonía con la Reserva Federal de Estados Unidos, que también aumentó su tasa de interés en 25 puntos base apenas la semana pasada.

Gabriela Siller Pegaza, directora de Análisis Económico en Banco Base, destacó que con la decisión tomada ayer por Banxico se alcanzó un nuevo máximo desde que se tiene la tasa como objetivo operacional de política monetaria en México.

De acuerdo con lo señalado por Banxico, con esta acción se reduce el ritmo de incrementos y la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta de 3 por ciento dentro del horizonte de pronóstico.

El único mandato del Banco Central es “mantener una inflación baja y estable”, por lo que se prevé que el ciclo alcista, que ya lleva 15 subidas, continúe en 2023.

“La Junta de Gobierno tomará su próxima decisión en función del panorama inflacionario, considerando la postura monetaria ya alcanzada”, dijo el organismo.