Crecen en EU empresas ‘zombis’

Con una deuda de 2.6 billones de dólares y creciendo, las compañías se comen sus beneficios y por lo tanto son insostenibles

Las llamadas empresas “zombis” –aquellas que están en déficit hasta el punto de pagar sólo el dinero de los intereses de sus deudas– han aumentado en número desde los años 90, algo que ha empeorado tras los confinamientos por la pandemia del coronavirus, según un artículo de Millionacres, firmado por la especialista en bienes raíces Laura Agadoni.

Hay más de 600 corporaciones (de 3 mil grandes firmas) con una deuda de 2.6 billones de dólares y creciendo. “Estas empresas están cojeando, dañando la economía estadounidense a medida que avanzan”, explica Agadoni.

La empresaria señala a la Reserva Federal (Fed) como parte del problema, al menos en Estados Unidos.

“Sin la Fed comprando bonos corporativos y permitiendo que estas empresas en quiebra accedan al crédito, estos negocios tambaleantes probablemente habrían fracasado”, indica.

“Al mantener vivas las corporaciones improductivas y enfermas, y al no permitir que ocurra una muerte natural, la Fed ha creado un desastre peligroso y espantoso, tan generalizado que el crecimiento económico de Estados Unidos podría retrasarse durante años”, puntualiza la experta.

Las empresas “zombis”, como se ve, no están obteniendo el capital necesario para invertir y construir sus negocios, lo que ayuda al país; más bien son un gran drenaje de dinero para Estados Unidos.

EU ha fomentado las empresas “zombis” durante la última década, pero la pandemia y los cierres forzosos agravaron enormemente el problema.

Actualmente son más de 600 empresas estadounidenses calificadas como “zombis”, definidas como aquellas que no ganan el suficiente dinero para pagar los intereses de la deuda que han acumulado entre ellas Macy’s, las cuatro aerolíneas principales (Delta, United, American y Southwest), Carnival, ExxonMobil y Marriott International, por nombrar algunas.

Algunas empresas como hoteles y restaurantes no están muertas, simplemente heridas, y deberían volver, siempre y cuando no tengan posibilidad de morir. El consumismo pospandémico, sin embargo, probablemente se verá diferente del gasto anterior a la pandemia. Si bien muchas corporaciones no morirán, es posible que deban hacer un gran giro para sobrevivir.

Es importante que los inversores comprendan qué empresas son “zombis” y cuáles tienen probabilidades de morir frente a aquellas con buenas posibilidades de supervivencia. Se debe tener en cuenta que una vez que una empresa se ha convertido en “zombi”, la posición debilitada hace que sea menos probable que experimente una recuperación completa. De hecho, según una investigación del Banco de Pagos Internacionales, las empresas que se convirtieron en “zombis”, tienen tres veces más probabilidades de volver a convertirse en “zombis”.

