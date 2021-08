Crece venta de dólares en redes sociales

Ciudad Juárez— La compra y venta de dólares a través de redes sociales se ha incrementado en esta frontera, poniendo en riesgo de incurrir en delitos –incluido el lavado de dinero– tanto a quien los ofrece como a quien los adquiere, advirtió Rosana Fuerte, titular del despacho Fiscal Global Firm.

En entrevista, la experta certificada como oficial de cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, explicó que la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito establece que sólo las personas morales con registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pueden realizar transacciones con divisas extranjeras.

“Ya va para unos seis meses (la práctica). La cuestión es que hay ciertos centros cambiarios que empiezan a ver en redes sociales esta situación, y se acercan a su servidora para ver el alcance legal, y vamos viendo que son personas físicas, o crean este tipo de cuentas en redes sociales, y son personas físicas que en ningún momento tienen la autorización para operar como centros cambiarios”, dijo Fuerte.

“El sentido es que ir o engancharnos con una red social en la compra y venta, que no sepamos a ciencia cierta que es una persona autorizada para ese giro, pues estamos incurriendo en propiciar una actividad ilícita, tanto el que lo hace, que se le hace fácil, como el que va y busca ese tipo de cambio; luego entonces estamos involucrados en un acto de lavado de dinero”, agregó.

Sobre este último tipo de ilícitos, advirtió que el artículo 400 Bis del Código Penal Federal establece castigos para quien adquiera, cambie, deposite, retire, dé o reciba recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, “cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”, entre otros supuestos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no respondió ayer a una solicitud de información sobre el tema.

Otros riesgos de comprar divisas a través de personas físicas que se anuncian en redes sociales y que carecen de registro legal, dijo Fuente, son la exposición a ilícitos como secuestros, extorsión o la adquisición de dólares falsos.

“Es importante que la población sepa que no podemos ser copartícipes de ese tipo de actividades; no por ello estoy diciendo que los centros cambiarios constituidos y registrados como tal no pueden hacer publicidad, estar en redes sociales, y pueden tener una página para ofrecer sus servicios, pero siempre que estén registrados ante la CNBV”, explicó.

Respecto a los probables motivos del aumento de este tipo de actividad en redes, Fuerte sugirió que podría estar relacionado con el cierre parcial de la frontera con Estados Unidos, lo cual habría aumentado la circulación de moneda extranjera disponible en la ciudad.

“Esta cuestión de compra y venta, que es el flujo en la franja, al estar cerrado, probablemente está ocasionando que se estancó y se busca sacar el dinero, y, también, no podemos dejar de lado que mucho dinero de aquellas redes sociales que se pueden manejar pueden venir del narcotráfico”, advirtió.

